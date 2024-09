Zkáza po „biblické“ bouři Helene vychází najevo. Mrtvých už je stovka

V amerických médiích se v souvislosti se zkázou po bouři objevují výrazy jako bezprecedentní, katastrofální nebo biblická. Odhady hovoří o škodách v řádu desítek miliard dolarů (stovky miliard korun), obyvatele zasažených oblastí nyní čeká náročná obnova.

„Myslím, že to pár let nebude stejné,“ řekl deníku The Washington Post (WP) obyvatel městečka Swannanoa v Severní Karolíně, kterému dům zaplavila voda s bahnem. Podle listu se na místě odehrávaly „téměř nepopsatelné výjevy zkázy a utrpení“.

„Auta posazená vysoko ve větvích stromů u řeky Swannanoa. Domy byly odvlečené a pokroucené, následně zanechané daleko od svých základů, někdy vzhůru nohama, někdy roztržené vejpůl,“ napsal WP.

Oblast na jihu Apalačského pohoří zažila rekordní záplavy poté, co bouře Helene přinesla extrémní srážky na úrovni stovek milimetrů vody za zhruba tři dny.

Živel nejdříve udeřil na Floridě jako hurikán čtvrté kategorie s větrem okolo 200 kilometrů v hodině a přílivovou vlnou vysokou až několik metrů. Pás záplav a škod se tak rozprostírá od jihu Floridy až po stát Virginie.

Mrtvé v souvislosti s bouří hlásí šest amerických států. Podle televize CBS News v neděli bilance přesáhla sto obětí, jiná velká média uváděla nižší počty. Televize CNN v noci informovala o nejméně 95 mrtvých včetně 36 v Severní Karolíně, 25 v Jižní Karolíně a 17 v Georgii.

Hrozba hurikánů se bude stále zvyšovat

Helene byla již čtvrtým hurikánem, který letos zasáhl americké území. Hrozba hurikánů pro USA podle expertů sílí v důsledku oteplování klimatu, neboť vysoká teplota vody v Atlantiku vytváří podmínky pro rychlé zesilování bouří. Tento scénář nastal i v případě Helene a američtí meteorologové varovali, že ve stejné oblasti jako tato bouře by se v týdnu mohl zformovat další podobný systém.

Několik dní po úderu Helene panuje zřejmě nejhorší situace na západě Severní Karolíny a v přilehlých oblastech, kde lidé prožili víkend bez elektřiny a mobilního signálu, zatímco hledali pitnou vodu a jídlo. „Lokální a federální činitelé společně s národní gardou se pokoušeli co nejrychleji doručit do paralyzovaných oblastí zásoby a opravit a obnovit, co mohli,“ zatímco desítky týmů pátraly po obětech a přeživších, shrnul deník The New York Times.

Hladiny řek na některých místech vystoupaly vysoko nad předchozí rekordy, velká voda přetékala přes přehrady a společně se sesuvy bahna zablokovala stovky silnic. Podle výpovědí svědků povodňová vlna přišla velmi rychle, mnohé obyvatele museli záchranáři o víkendu evakuovat ve vrtulnících a na člunech.

V okrese Buncombe, kde leží těžce zasažené město Asheville, lidé nahlásili více než tisíc pohřešovaných. Šéfka okresu Avril Pinderová nicméně uvedla, že očekává dramatický pokles tohoto údaje s obnovením mobilního signálu.

Americký prezident Joe Biden postupně schválil federální pomoc pro sedm států. V neděli oznámil, že plánuje tento týden navštívit oblasti zasažené hurikánem, nenaruší-li to záchranné a úklidové operace. S podobným oznámením přišla také viceprezidentka Kamala Harrisová, která v listopadových volbách usiluje o post hlavy státu.

Její soupeř a exprezident Donald Trump mezitím na pondělí avizoval návštěvu města Valdosta v Georgii, kde hurikán také způsobil rozsáhlé škody, informovala agentura AP.