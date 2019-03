Bouře je uvěznila na palubě výletní lodi. Nejhorší zážitek a děsivý let, popisují záchranu vrtulníky turisté

OSLO/PRAHA Děsivé drama. Tak mluví o dlouhých hodinách na kymácející se lodi pasažéři výletní lodi Viking Sky. Luxusní obří loď uvázla v bouři u norského pobřeží poté, co jí přestaly fungovat motory. Od soboty do nedělního poledne přepravili záchranáři na pevninu ve vrtulnících skoro 500 lidí. Další museli čekat, až pomocné lodě odtáhly Viking Sky do přístavu.

„Hrůzostrašný zážitek,“ líčí celou událost britští pasažéři, kterých bylo na výletní lodi přes 200. „Šli jsme na odpolední filmový program a světla najednou zhasla. Slyšeli jsme, jak upadla kotva a následně nám bylo řečeno, že se všichni musíme okamžitě evakuovat,“ popisuje pro BBC jeden z pasažérů.



„Nejhorší zážitek v mém životě. Přes deset hodin jsme nevěděli, co s námi bude,“ popisuje další cestující. „Přežijeme to vůbec?“ kladli si otázku celou noc někteří z pasažérů.

„Zrovna jsme obědvali, když se loď začala kymácet,“ řekl norské televizi NRK John Curry, kterého později evakuoval vrtulník. „Okna byla rozbitá a dovnitř pronikala voda. Byl to prostě zmatek,“ popsal. Janet Jocobová řekla, že nic tak děsivého nezažila: „Začala jsem se modlit. Modlila jsem se za všechny na palubě. Let helikoptérou byl děsivý,“ uvedla. Let vrtulníkem do bezpečí se odehrával za silného vichru, který jí připomínal „tornádo“.



Lodi Viking Sky, která se v sobotu kvůli bouřlivému počasí dostala do potíží, vypadly motory za silného větru. Záběry z paluby ukazovaly, jak rozbouřené moře plavidlo rozkymácelo. Vlny dosahovaly výšky až osmi metrů, foukal vítr o rychlosti kolem 90 kilometrů za hodinu.



Podle příslušníka pobřežní stráže Emila Heggelunda ji v jednu chvíli dělilo od nárazu na útesy pouhých 100 metrů. Ještě před půlnocí se podařilo činnost tří ze čtyř motorů obnovit, záchranáři však pomocí vrtulníků dál pokračovali v odvážení cestujících na pevninu.



Evakuace výletní lodi byla krátce po nedělním poledni ukončena. Z 1373 lidí na palubě se záchranářům podařilo letecky dopravit na pevninu 463 osob, 17 z nich bylo se zraněními či onemocněním převezeno do nemocnice.



Getting ready to get off the ship...we are safe and sound! #VikingSky pic.twitter.com/27S1Ezh3yX — Ryan Flynn (@RyanDFlynn11) 24. března 2019

Výletní loď vezla 915 cestujících a početnou posádku. Norské pobřeží je plné mělčin a útesů, a pro velké lodi je proto nebezpečné. V sobotu navíc na místě panovalo velmi špatné počasí.



Na palubě lodi Viking Sky byli zejména turisté z Británie a USA, napsala agentura Reuters. Vlastník lodi, společnost Viking Ocean Cruises, žádné další podrobnosti neuvedla. Pět helikoptér, které létaly mezi lodí a pobřežím, dopravily do bezpečí nejprve seniory a nemocné. Podle médií jsou tři pacienti ve vážném stavu, a to včetně devadesátiletého muže a jeho sedmdesátileté manželky.

Výletní loď Viking Sky byla dotažena do přístavu v Molde. Náročná záchranná operace u západního pobřeží Norska v neděli odpoledne šťastně skončila. Norská televize ukázala šťastný konec jejich dramatické cesty na záběrech, kde pasažéři mávali z paluby lodi nebo z okének kajut.

Battery dying and people sleeping everywhere. Probably my last tweet of the night. #VikingSky #Mayday pic.twitter.com/ouzegYmHOD — Alexus Sheppard ️‍ (@alexus309) 24. března 2019

Kromě výletní lodi Viking Sky se v sobotu dostalo ve stejné oblasti do potíží i nákladní plavidlo Hagland Captain. Devět členů jeho posádky už záchranáři evakuovali.



Nákladní plavidlo Hagland Captain, které se také dostalo do potíží.

Viking Sky podle agentury AP vyplula na dvanáctidenní plavbu 14. března z Bergenu, cestující se podívali mimo jiné do Narviku a Stavangeru. V úterý příští týden měla loď plavbu ukončit v britském přístavu Tilbury na Temži.