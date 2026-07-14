V Německu padaly kroupy o velikosti tenisových míčků. Spolková země vyhlásila stav nouze

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  15:43
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Sousední Německo zasáhly začátkem týdne silné bouře. Provázely je prudké lijáky, kroupy dosahující velikosti tenisového míčku a vítr o rychlosti až 75 km/h. Jen v Dolním Sasku vyjížděli v pondělí hasiči k 600 zásahům. Německá meteorologická služba zároveň varuje před dalším nepříznivým počasím.

Nejvíce zasažené bylo právě Dolní Sasko. V Hannoveru přijali od pondělního večera do úterního rána přibližně 2 300 tísňových volání.

Německo zasáhla silná bouře. Provázely ji prudké lijáky, obří kroupy velké jako tenisový míček a vítr o rychlosti 75 km/h. (14. července 2026)
Německo zasáhla silná bouře. Provázely ji prudké lijáky, obří kroupy velké jako tenisový míček a vítr o rychlosti 75 km/h. (14. července 2026)
Německo zasáhla silná bouře. Provázely ji prudké lijáky, obří kroupy velké jako tenisový míček a vítr o rychlosti 75 km/h. (14. července 2026)
Německo zasáhla silná bouře. Provázely ji prudké lijáky, obří kroupy velké jako tenisový míček a vítr o rychlosti 75 km/h. (14. července 2026)
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V okrese Harburg obrovské kroupy rozbíjely okna aut. Problémy měli hasiči také s popadanými stromy. „Nikdy jsem nezažil nic takového, takový chaos,“ řekl obyvatel města Heidenau agentuře DPA.

Bouře zaplavila také sklepy a ve městě Bielefeld v Severním Porýní způsobila požár střechy.

Ve Šlesvicku-Holštýnsku vyhlásili stav nouze. Města Elmshorn a Kellinghusen byla prakticky zaplavena a v ulicích uvázly i složky záchranného systému. Ve Wittenburgu pokryla silnice silná vrstva krup a krajina vypadala jako v zimě.

Úder blesku poblíž Bad Bevensenu v úterý ráno způsobil narušení železniční dopravy. Na trati Uelzen-Hamburk docházelo po celé dopoledne ke zpožděním, částečným i úplným zrušením spojů.

Varování před nepříznivým počasím platí nadále v celém Bádensku-Württembersku. Opět se očekávají bouřky se silným deštěm, větrem a krupobitím.

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