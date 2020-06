Bouří se kvůli rase, chtějí nový řád, říká velvyslanec v USA Hynek Kmoníček o demonstrantech

PRAHA/WASHINGTON Světem v minulých týdnech otřásl brutální zákrok bělošského amerického policisty, po kterém ve městě Minneapolisu zemřel Afroameričan George Floyd. Krátce nato byl zezadu zastřelen – opět bělošským policistou – jiný Afroameričan, tentokrát v Atlantě. Zemí se začala šířit vlna demonstrací proti policejnímu násilí a rasismu. Padají i návrhy na zrušení policie a věznic.

Český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček však míní, že ve skutečnosti jde o vyjádření hlubších společenských změn, jež nesouvisejí jen s rasismem nebo xenofobií. V zemi podle něj dlouhodobě rostou sociální, ekonomické, kulturní či právě rasové rozdíly.



„Jako by v USA přestávali věřit na dosavadní společenskou smlouvu. Cítí dnes potřebu nějaké nové smlouvy, jež by odrážela skutečnou realitu na ulicích. To, že je to maskováno debatou o policejním manuálu pro chování policie ve vysoce kriminálním prostředí, je jenom projev tohoto hledání,“ řekl v rozhovoru pro Lidovky.cz zkušený diplomat, který v Americe není v roli velvyslance poprvé. V letech 2001 až 2006 zastával post českého ambasadora při OSN v New Yorku.



Kmoníček argumentuje i statistikou. „Když na covid-19 umírali ve Washingtonu občané černé barvy pleti dvaapůlkrát častěji než ti barvy bílé, zcela jistě to bylo také tím, jakou mají nebo nemají zdravotní pojistku, jaký byl jejich předchozí zdravotní stav, jakým způsobem života žili, ve které části města a s jakou infrastrukturou,“ uvádí jednu z příčin nynějšího stavu.

Zmiňuje také, že kampaň k prezidentským volbám v USA stále hledá ústřední téma. A popisuje, jak se s aktuální situací vyrovnávají demokraté i Donald Trump. Ten si v reakci na poslední události v průzkumech pohoršil. Přičin je podle Kmoníčka více. „Kontroverzností jeho kroků. Momentální módou. Neviditelností Joea Bidena, protože v politice neviditelnost vyvolává nejmenší reakci, tudíž i nejmenší zápornou reakci v krizových situacích,“ vysvětluje pro Lidovky.cz mimo jiné český velvyslanec.

Český diplomat také nastínil, kdy by mohly protesty skončit. „Až začnou být nudné i pro samotné účastníky a politici jim v té chvíli dají nějaký tvář zachraňující ústupek,“ uvedl s tím, že se o nečem podobném už na půdě Kongresu a Bílého domu jedná.