Bránila Afghánce před deportací, nyní stojí Švédka před soudem za porušení leteckého zákona

Stockholm Ve Švédsku v pondělí začal soudní proces s mladou aktivistkou, která loni v červenci v letadle bránila vyhoštění odmítnutého žadatele o azyl z Afghánistánu. Jednadvacetiletá Elin Erssonová čelí obžalobě kvůli porušení leteckého zákona, informovala agentura DPA. Hrozí jí pokuta nebo až šest měsíců za mřížemi a rozsudek by měl padnout 18. února.

Erssonová loni v létě nastoupila do letadla společnosti Turkish Airlines, které mělo z jihošvédského Göteborgu zamířit do Istanbulu. Jejím cílem bylo zabránit letadlu ve startu a znemožnit tím deportaci mladého Afghánce. I když brzy zjistila, že mladík na palubě není, rozhodla se zahájit svůj protest, neboť zjistila, že v letadle je jiný odmítnutý žadatel o azyl z Afghánistánu.



Aktivistka si přes opakované výzvy palubního personálu odmítla sednout na své místo. Letadlo přitom nesmí vzlétnout, dokud všichni pasažéři nesedí.

Svou akci Erssonová natáčela po celou dobu na mobilní telefon a přenášela ji živě na facebook. U některých pasažérů se její čin setkal s pochopením, jiné rozhořčil. Palubní personál odmítl proti aktivistce zasáhnout násilím a nakonec nechal ji i 52letého afghánského běžence vystoupit.



Na videonahrávce pořízené mobilním telefonem, která má již 14 milionů zhlédnutí, Erssonová vysvětlila, že nesouhlasí s migrační politikou Švédska, jež podobně jako řada evropských zemí hodnotí žádosti Afghánců o azyl i podle místa, kde žijí. Některé oblasti Afghánistánu považuje švédská vláda za bezpečné a běžence tam vrací.



„Ve Švédsku nemáme trest smrti, ale deportace do země, ve které je válka, může smrt znamenat,“ vysvětlila loni Erssonová pohnutky svého činu.

Podle britského listu The Guardian byli mezitím oba Afghánci - mladší, kvůli kterému do letadla Erssonová původně nastoupila, i starší, kterého nakonec svou akcí před deportací načas uchránila - do své vlasti deportováni.

Státní zastupitelství dospělo k závěru, že Erssonová porušila letecký zákon. Švédka trvá na tom, že žádný zločin nespáchala, neboť svůj protest zahájila ještě na zemi, a ustanovení leteckého zákona se tak na ni nevztahuje.

V roce 2015 přijalo Švédsko rekordních více než 163.000 žadatelů o azyl, což je z hlediska Evropy největší počet v poměru na jednoho obyvatele. Švédská vláda následně označila situaci za neudržitelnou a zpřísnila azylové podmínky, aby proud běženců mířících do země zpomalila.