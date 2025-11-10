Na konferenci ovšem budou chybět vysoce postavení zástupci Spojených států, které patří k největším producentům skleníkových plynů a jejichž prezident Donald Trump letos oznámil odstoupení od pařížské úmluvy OSN o změně klimatu z roku 2015.
Absenci USA může částečně nahradit Čína, která vypouští do ovzduší nejvíce skleníkových plynů na světě a slibuje do roku 2035 snížit své emise až o deset procent. Na summit před klimatickou konferencí poslala vicepremiéra Ting Süe-sianga a účast čínské delegace se očekává i na dalších jednáních v Belému.
Peking má finanční zájem na pokračování zelené transformace, čínský průmysl dominuje výrobě klíčových nízkouhlíkových technologií, od solárních panelů až po baterie.
Klimatické konference COP se konají už 30 let, ale teplota Země dál roste a extrémy počasí se zintenzivňují.
Podle Světové meteorologické organizace (WMO) bude letošní rok pravděpodobně druhým nebo třetím nejteplejším od průmyslové revoluce. Posledních 11 let (2015–2025) bylo nejteplejších od začátku měření před 176 lety, přičemž roky 2023, 2024 a 2025 byly třemi nejteplejšími z nich.
Skleníkové plyny v atmosféře, zejména CO2, dosáhly v roce 2024 opět rekordu a v roce 2025 dále rostly, uvedla WMO ve zprávě pro konferenci COP30.
Město Belém, které má asi 1,4 milionu obyvatel, je také přímo postiženo důsledky globálního oteplování. Stále častěji je postihováno silnými záplavami, jimiž nejvíce trpí lidé ve slumech, kde žije téměř polovina obyvatel. Kvůli konferenci federální vláda s místními úřady opravila desítky ulic, vybudovala další sanitární infrastrukturu či rozšířila zelené plochy a cyklostezky a modernizovala místní přístavy a mezinárodní letiště. Mnozí ale vládu kritizují, že z vylepšené infrastruktury mají prospěch jen bohatší čtvrti.
Ještě začátkem letošního roku někteří pochybovali o tom, že se klimatická konference v Belému uskuteční. Pořádání COP30 vyhnalo totiž ceny ubytování do neuvěřitelných výšin a některé státy proto vyzývaly brazilskou vládu, aby konferenci přesunula jinam. Ta to ale odmítla a zvýšila kapacitu ubytování v Belému například i pronájmem dvou výletních lodí. Někteří účastníci budou spát také v kasárnách či školách nebo v bytech, jež pronajali obyvatelé Belému, kteří z města na dva týdny odjeli.
Belém
