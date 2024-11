Brazilská policie obvinila exprezidenta Bolsonara z pokusu o státní převrat

Mezi obviněnými je mimo jiné exministr obrany Walter Souza Braga Netto, bývalý poradce pro národní bezpečnost Augusto Heleno Ribeiro či bývalý ministr spravedlnosti Anderson Torres.

Zjištění brazilské federální policie měla být ve čtvrtek předána nejvyššímu soudu, který je postoupí generálnímu prokurátorovi Paulo Gonetovi, uvedla AP. Gonet poté rozhodne, zda s obviněním souhlasí a bývalý prezident bude postaven před soud, anebo zda vyšetřování zamítne.

Kromě zapojení do pokusu o státní převrat je Bolsonaro vyšetřován v souvislosti s řadou dalších případů. Jde například o obvinění, že byl zapojen do pašování nedeklarovaných diamantových šperků do Brazílie, či Bolsonarův příkaz podřízenému, aby zfalšoval jeho očkovací status, stejně jako dalších lidí proti covid-19. Bolsonaro všechna obvinění popírá.

V úterý federální policie zatkla čtyři vojáky a důstojníka federální policie obviněné z přípravy státního převratu, jehož součástí byly plány na svržení vlády po volbách v roce 2022 a údajné zabití prezidenta Luize Inácia Luly da Silva a dalších vysokých představitelů.