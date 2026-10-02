Pátá největší země světa míří k volbám. Brazílie očekává těsnou bitvu

Volby prezidenta Brazílie jsou důležité i ze zahraničněpolitického hlediska. To dokládá i zpráva agentury Reuters z tohoto týdne, podle níž má brazilská tajná služba informace o ruském i americkém vměšování.
Stane-li se prezidentem největší latinskoamerické země 1. ledna 2027 pravicový senátor Bolsonaro, může to ovlivnit postavení zemí takzvaného globálního jihu, jehož je Brazílie za Luly silným zástupcem.
Podle britského think-tanku Chatham House by v případě změny prezidenta mohlo hrozit i vystoupení Brazílie z uskupení BRICS, které tvoří desítka zemí a u jehož zrodu stál v roce 2009 Lula a lídři Ruska, Indie a Číny. Skupinu BRICS opakovaně kritizuje americký prezident Donald Trump, s nímž má rodina Bolsonarů velmi dobré vztahy.
Nicméně ani Flávio Bolsonaro jako prezident by zřejmě neomezil obchod s Čínou, ta je totiž brazilským největším obchodním partnerem. Ovšem Peking by mohl snížit dovoz z Brazílie, pokud by se mu nelíbila Bolsonarova politika, míní experti z Chatham House.
Možné vítězství Bolsonara vyvolává podle portálu Politico obavy i v Bruselu. „Potřebujeme, aby byl Lula znovu zvolen, a mohla tak být příští rok ratifikována dohoda s Mercosurem,“ míní John Clarke, dlouholetý obchodní vyjednavač Evropské komise.
„Bude-li zvolen Bolsonaro, zruší opatření na ochranu životního prostředí. Umožní rozmach těžby dřeva i nerostných surovin a odlesňování (Amazonie). Dovolí těžbu i na územích obývaných původními komunitami, což Lula zastavil,“ dodal s odkazem na politiku krajně pravicového Jaira Bolsonara, který byl prezidentem od ledna 2019 do konce roku 2022 a v jehož programu chce pokračovat i jeho syn.
Volby v Brazílii také ukážou, zda se rozšíří vliv Spojených států v regionu. V posledních třech letech tam volby prezidenta v řadě zemí vyhráli pravicoví až krajně pravicoví kandidáti, mimo jiné v Argentině, Hondurasu, Chile, Peru, Bolívii či Kolumbii. Jejich prezidenti se stali spojenci Trumpa, který se snaží posílit americký vliv v regionu, mimo jiné aliancí pro boj proti drogovým gangům. Do ní se zřejmě zapojí i Brazílie, vyhraje-li Bolsonaro.
Lula nemá s Trumpem dobré vztahy. Šéf Bílého domu ho loni kritizoval za soud s Jairem Bolsonarem, který dostal 27 let vězení za pokus o převrat, když se podle soudu snažil zabránit Lulovi v nástupu do úřadu. Bolsonaro je nyní v domácím vězení. Minulý měsíc Lula na zasedání Valného shromáždění OSN prohlásil, že Brazílie se nestane „zadním dvorkem nikoho“, a odsoudil hegemonické snahy největší světové mocnosti.
Střet pravice a levice
Poslední průzkumy přisuzují Lulovi v prvním kole o několik procent více, ve druhém odhadují zatím patovou situaci. Těsný výsledek byl i v minulých volbách v říjnu 2022, kdy Lula Jaira Bolsonara porazil o 2,14 milionu hlasů.
Lula, který tento měsíc oslaví 81. narozeniny, říká, že energii mu dodává jeho celoživotní snaha zlepšit podmínky nižších sociálních vrstev, z nichž sám pochází, a v posledních letech také boj proti krajní pravici. Už v letech 2003 až 2010, kdy byl poprvé prezidentem, pomohl sociálními programy dostat miliony Brazilců z bídy. Tehdy na tom ale byla brazilská ekonomika velmi dobře, zatímco v posledních letech její růst zpomalil.
Kritiku si Lula minulý měsíc vysloužil dekretem, jímž v zemi zakázal online sportovní sázení, které je podle něj jednou z příčin rekordního zadlužování brazilských rodin. Zákaz už platí, ale musí ho do 120 dnů potvrdit parlament. Jenže v neděli se konají i volby celé dolní komory parlamentu a třetiny horní komory. Očekává se, že v obou si udrží většinu pravicové strany.
Bolsonaro má v programu radikální škrty v rozpočtu, mimo jiné chce zrušit nejméně deset ministerstev (tedy zhruba třetinu), slibuje snížení daní, privatizaci a tvrdý boj proti kriminalitě. Například prosazuje snížení trestní odpovědnosti pro některé delikty až na 14 let a prosazuje i chemickou kastraci za sexuální násilí vůči nezletilým.
Oba favorité voleb také v kampani slibovali lepší boj proti násilí na ženách, které tvoří asi 53 procent voličů. Bolsonaro navrhuje mimo jiné zvětšit kapacitu ubytoven pro oběti násilí či vytvořit asistenta umělé inteligence, který by obětem pomáhal s podáváním stížnosti a poskytoval poradenství.
Lula, na mítincích často doprovázený manželkou, sliboval pokračovat v boji proti násilí na ženách, mimo jiné osvětou a „převýchovou“ mužů. Jeho vláda už zavedla například monitorování násilníků pomocí elektronických náramků.