Zatímco představitelé států světa a aktivisté jednají v brazilském městě Belém na klimatickém summitu COP30, město Soure na ostrově Marajó na druhé straně řeky Pará (pravé rameno delty Amazonky) se pyšní neobvyklým druhem udržitelné dopravy: buvoly.
Zvířata, která byla poprvé dovezena z Asie v 19. století, se stala nedílnou součástí života na amazonském ostrově a slouží nejen jako zemědělští pracovníci, ale také jako čtyřnohá hlídková vozidla pro místní policii.
„Buvoli z Maraja jsou nedílnou součástí místní kultury a ekonomiky,“ řekl kapitán Mario Nascimento Marques z 8. praporu vojenské policie ve státě Pará. Policisté jezdí na těchto mohutných zvířatech po turistických oblastech, včetně nábřeží, říčního terminálu a městského trhu.
Jejich maso a mléko jsou základními surovinami místní kuchyně a dosahují vysokých cen po celém Brazílii. Býci se stali symbolem místní kultury a odolnosti a definují místní identitu.
