Brazilská policie v sobotu zatkla exprezidenta Jaira Bolsonara. Jeho zadržení nařídil soud se zdůvodněním, že Bolsonaro plánoval útěk jen několik dní před svým nástupem do vězení. Exprezidenta v září soud poslal na 27 let za mříže za pokus o převrat a dosud byl kvůli svému zdravotnímu stavu v domácím vězení. Odvolání nejvyšší soud zamítl.
Soudce nejvyššího soudu Alexandre de Moraes, který preventivní zatčení nařídil, uvedl, že elektronický náramek, který Bolsonaro měl od 18. července, byl v noci na sobotu poškozen.

„Údaje dokládají, že se odsouzený pokusil odstranit sledovací zařízení na kotníku, aby mohl uprchnout, k čemuž by mu pomohl zmatek způsobený demonstrací zorganizovanou jeho synem,“ uvedl soudce.

Podle něj mohl mít Bolsonaro v úmyslu uprchnout na jednu z ambasád v blízkosti svého bydliště a požádat o politický azyl. De Moraes dále uvedl, že Bolsonaro by měl být zatčen bez použití pout a bez jakékoli mediální pozornosti.

O nařízení k preventivnímu zatčení exprezidenta bude nejvyšší soud hlasovat v pondělí při mimořádné schůzi.

Bolsonaro, který stál v čele Brazílie od ledna 2019 do konce roku 2022, se před třemi lety spolu s dalšími snažil zabránit v nástupu do prezidentského úřadu levicovému politikovi Luizi Ináciovi Lulovi da Silva, který ho ve volbách porazil.

Tehdejší prezident odmítal výsledky uznat a přiživoval protesty v ulicích, které vyvrcholily tím, že několik tisíc demonstrantů 8. ledna 2023 vtrhlo do budov parlamentu, prezidentského úřadu a nejvyššího soudu v brazilské metropoli.

Od letošního srpna byl sedmdesátiletý bývalý prezident v domácím vězení, v září mu lékaři diagnostikovali rakovinu kůže.

12. září 2025
