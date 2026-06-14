V Brazílii se srazily dva vrtulníky, zahynulo nejméně šest lidí

Stroje se patrně srazily ve vzduchu, uvedli hasiči. Zřítily se na parkoviště prodejce elektromobilů a způsobily požár, který zachvátil nejméně 20 vozidel. Všichni zemřelí byli členové posádek.
Starosta Ria de Janeiro Eduardo Cavaliere uvedl, že na palubě jednoho z vrtulníků byli cizí státní příslušníci. Podrobnosti ale neposkytl.
Hasiči uvedli, že zatím není jasné, proč se nehoda odehrála. V jednom stroji, který dopadl mezi elektromobily, bylo pět obětí. V druhém vrtulníku, nalezeném asi 100 metrů dál, byl pouze pilot.
Policie podle agentury AP uvedla, že americký zpěvák a komik Tree figuroval na seznamu cestujících. Dosud se jí ale nepodařilo identifikovat těla obětí havárie.
Nehody malých letadel jsou v Brazílii, páté největší zemi světa, poměrně časté. Minulý měsíc narazilo malé letadlo do budovy ve městě Belo Horizonte, přičemž zahynuli pilot i kopilot. Podle brazilského centra pro vyšetřování a prevenci leteckých nehod se – nepočítaje aktuální nehodu – v roce 2026 odehrálo 84 leteckých nehod, při nichž zemřelo 25 lidí.