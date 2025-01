Vyšetřovaný Bolsonaro se na Trumpovu inauguraci nepodívá. Pas mu nevrátí

Bolsonaro požádal soud o vrácení cestovního dokladu, aby mohl odjet do Washingtonu na inauguraci, která se koná v pondělí. Soudce Alexandre de Moraes ve svém rozhodnutí uvedl, že existuje možnost, že by Bolsonaro „uprchl a požádal o politický azyl, aby se vyhnul trestnímu stíhání v Brazílii“. De Moraes poukázal, že Bolsonaro hájil lidi, kteří utekli do zahraničí, aby unikli brazilské justici.

Bolsonaro je mimo jiné vyšetřován kvůli demonstracím z ledna předloňského roku, kdy jeho příznivci vtrhli do sídel parlamentu, prezidentské kanceláře a nejvyššího soudu v hlavním městě. Někteří analytici tehdejší dění přirovnali k útoku na sídlo amerického Kongresu, kterého se dopustili Trumpovi stoupenci v lednu 2021.

Krátce před zahájením mandátu prezidenta Luize Inácia Luly da Silva, který Bolsonara porazil v prezidentských volbách v roce 2022, Bolsonaro odcestoval do USA. Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena dala však Bolsonarovi najevo, že nemůže v USA zůstat na dobu neurčitou, pokud si nevyřídí patřičná povolení. Do Spojených států totiž Bolsonaro odcestoval jako prezident, o tento status však přišel 1. ledna 2023, kdy se funkce ujal Lula.

Bolsonaro vyšetřování odmítá, tvrdí, že čelí perzekuci, a dlouhodobě kritizuje soudce De Moraese.

Zatím se nezdá, že by Bolsonaro mohl napodobit svého spojence Trumpa návratem do prezidentské funkce. Za šíření lží o fungování brazilského prezidentského systému totiž dostal v roce 2022 osmiletý zákaz kandidovat do veřejných funkcí, který platí i pro příští prezidentské volby.