Požár zkomplikoval konec konference COP30. Areál je nedostupný, akce zrušené

Organizátoři ve čtvrtek pozdě odpoledne SEČ evakuovali areál ve městě Belém, kde jsou jednací sály a pavilony jednotlivých zemí. Podle informací brazilských úřadů se nikdo nezranil. Příčiny požáru se zjišťují.
Na opětovné otevření areálu čekaly podle agentury AFP desítky tisíc lidí. Brazilský ministr cestovního ruchu Celso Sabino uvedl, že se podařilo požár dostat pod kontrolu. O příčinách zatím nejsou konkrétní informace, podle něj nelze však vyloučit, že oheň způsobil elektrický zkrat.
Někteří delegáti se obávají, že požár může zkomplikovat už tak náročná jednání o závěrečném dokumentu. Oficiálně konference COP30 končí v pátek. Dohoda však ještě není uzavřená, takže nelze vyloučit, že konference bude pokračovat i po svém oficiálním konci, což se v minulosti stalo už mnohokrát.
Generální tajemník OSN António Guterres předtím vyzval státy, které se účastní klimatické konference COP30, aby dosáhly ambiciózních kompromisů. Nutné je prý dosáhnout takových výsledků, které umožní v budoucnosti udržet nárůst teplot do 1,5 stupně ve srovnání s předprůmyslovou érou.
„Silně vyzývám všechny delegace, aby projevily vůli a flexibilitu s cílem dosáhnout výsledků, které ochrání lidstvo a udrží cíl 1,5 stupně při životě,“ řekl Guterres. Státy vyzval, aby přijaly „ambiciózní kompromisy“. Řekl také, že svět se dívá na průběh klimatické konference OSN. Platí to hlavně pro lidi, kteří už dnes pociťují neblahé důsledky klimatických změn.
Dokument z konference v Belému by podle Guterrese měl obsahovat konkrétní závazky k financování adaptačních opatření v chudších zemích či věrohodné cíle ohledně snižování emisí. „Žádná z delegací neodjede z Belému se vším, co chtěla, ale každá delegace má povinnost dosáhnout vyrovnané dohody,“ uvedl šéf světové organizace.
Guterres vyzval ke ztrojnásobení finančních prostředků na adaptační opatření v chudších zemí do roku 2030. Vyzval také k rychlejšímu a zásadnějšímu snižování emisi. Návrhy obsažené v předložených národní plánech jsou podle generálního tajemníka OSN nedostatečné.
„I pokud budou plně dodržené (plány snížení emisí), tak se stále nacházíme na cestě k oteplení nad dva stupně. A to je pro mnohé rozsudkem smrti,“ prohlásil. Znovu také vyzval ke „spořádanému odklonu od fosilních paliv“, na čemž se shodly země na klimatické konferenci COP28 v Dubaji v roce 2023.
„Čekáme na vás,“ odvětil Guterres na dotaz BBC, co by vzkázal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Spojené státy, podobně jako Barma, Afghánistán či San Marino, letos nevyslaly na COP30 svou oficiální delegaci.