Brazílie chce vrátit zpět letní čas. Zimní dělá problémy s počasím

„Společnost se přizpůsobila tomu, že skončil letní čas. Motal hlavu většině brazilské populace,“ nadšeně prohlásil nyní už bývalý prezident Brazílie Jair Bolsonaro, když podepsal dekret o zrušení letního času. Tehdy tvrdil, že změna je trvalá a lidé díky ní nebudou zmatení.

Vláda současného prezidenta Luize Inácia Luly Silvy se však v novém roce pokusí letní čas vrátit. Začala o tom mluvit už loni na podzim. „Bylo to masivně nezodpovědné a bez jakéhokoli vědeckého základu,“ kritizoval rozhodnutí ministr pro těžbu a energetiku Alexandre Silveira. Označil ho za extravaganci, kterou si Brazílie nemůže dovolit.

V roce 2021 totiž v zemi nastalo historické a dlouhotrvající sucho a vysálo velké množství zásob vody. Tehdy se zdražila elektřina asi o 20 %. Brazílie totiž vyrábí 93 % elektřiny z obnovitelných zdrojů. Získává ji hlavně ve vodních elektrárnách.

Loni přišlo největší sucho za 70 let. Národní provozovatel elektrické soustavy uvedl, že návrat k letnímu času by zajistil snížení spotřeby energie o 3 %. Podle něj by se ušetřily desítky milionů dolarů.

„Brazílie měla ve srovnání s jinými zeměmi vždy obrovské množství dostupné vody, ale to se mění. Do roku 2040 bychom mohli mít v hlavních brazilských hydroregionech o 40 procent méně dostupné vody “ řekla Suely Araújo, koordinátorka veřejné politiky v Klimatické observatoři.

Lidé si stěžují, že se rozednívá moc brzy

Někteří obyvatelé Brazílie by návrat k letnímu času ocenili. V létě vychází slunce už o půl páté ráno a v osm hodin pálí jako v pravé poledne.

„V 5:19 ráno už je venku jasno. Chybí mi letní čas,“ stěžují si na sociálních sítích. „Pro lásku boží, ještě není ani osm hodin ráno a už mi slunce silně svítí do obličeje,“ napsal jiný uživatel.

Šestatřicetiletý Ernnan Bita by se rád vrátil do situace v roce 2019. Posledních pět let mu chyběl čas na konci dne, kdy ještě svítí slunce a člověk má pocit, že „může dělat cokoli“.

Lidem vadí, že chodí do práce potmě

O rok starší Bruna Mendonçaová s ním nesouhlasí. „Díky Bohu, že se to nevrátilo,“ řekla. „Musím odejít do práce v pět ráno. Představte si, že vyjdete ven a čekáte na autobusové zastávce bez světla. Brazílie je nebezpečná.“ Život bez letního času oceňují hlavně ti, kteří jezdí daleko do práce a předtím museli vstávat za tmy.

Padesátiletý Claudinho Oliveira zdůraznil, že je třeba v rámci možností co nejvíc šetřit energii. Podle něj není zas až takový problém dvakrát za rok přetočit hodiny.

Čtvrtina Brazilců se cítila bez změny času nepříjemně, stojí ve studii zveřejněné v časopise Annals of Human Biology. Průzkumy nakonec ukázaly, že letní čas ztratil většinovou podporu.

Lidé a vlády po celém světě vedou stejnou debatu a stejně jako obyvatelé Brazílie docházejí k protichůdným závěrům. Ázerbájdžán, Mexiko a Samoa letní čas zrušily. Jordánsko, Namibie a Turecko se naopak rozhodly pro trvalý letní čas. Rusko ho zavedlo také, ale následně zase zrušilo.

Jasno nemá ani nově zvolený americký prezident Donald Trump. „Zavedení trvalého letního času je pro mě O.k.!“ napsal v roce 2019 na Twitteru. „Zrušte letní čas,“ uvedl pak v roce 2024 na síti X.