Odsouzený brazilský exprezident Bolsonaro se podrobil operaci tříselné kýly

Brazilský exprezident Jair Bolsonaro, který si odpykává trest 27 let vězení za pokus o převrat, se ve čtvrtek podrobil operaci tříselné kýly. Agentura AFP s odvoláním na jeho manželku Michelle napsala, že operace byla úspěšná.
Sedmdesátiletý Bolsonaro trpí zdravotními problémy od atentátu v roce 2018, kdy byl během volební kampaně při setkání s voliči pobodán do břicha. Od té doby podstoupil několik chirurgických zákroků. Od toho dnešního se podle lékařů nečekaly žádné komplikace.

Exprezident mohl na dobu kolem operace opustit vězení, policie ale hlídá jeho nemocniční místnost, v níž je zakázané používání mobilních telefonů i počítačů.

Agentura Reuters ve čtvrtek informovala také o tom, že Bolsonaro podpořil svého syna Flavia v kandidatuře na hlavu státu pro volby v příštím roce. Čtyřiačtyřicetiletý Flavio Bolsonaro, který je senátorem, se v říjnovém hlasování pokusí sesadit nynější levicovou hlavu státu Luize Inácioa Lulu da Silvu.

Bolsonaro starší, který stál v čele Brazílie od ledna 2019 do konce roku 2022, se před třemi lety spolu s dalšími snažil zabránit v nástupu do prezidentského úřadu Lulovi da Silvovi, který jej ve volbách porazil. Tehdejší prezident odmítal výsledky uznat a přiživoval protesty v ulicích, které vyvrcholily tím, že několik tisíc demonstrantů 8. ledna 2023 vtrhlo do budov parlamentu, prezidentského úřadu a nejvyššího soudu v brazilské metropoli.

