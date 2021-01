Brazílie odstartuje výrobu ruské vakcíny, sama ji však neschválila. Bude ji vyvážet do Latinské Ameriky

Brasília Brazílie začne tento týden vyrábět ruskou vakcínu proti covidu-19 nazvanou Sputnik V, kterou bude dodávat do zemí Latinské Ameriky. Sama ovšem dosud žádnou vakcínu neschválila. Informovala o tom v pondělí agentura Europa Press. Ruskou vakcínu, vůči níž má řada expertů výhrady, schválily v Latinské Americe Bolívie či Argentina, objednanou ji mají také Venezuela nebo Mexiko.

Brazílie, jejíž prezident Jair Bolsonaro je skeptický vůči očkování, zatím nemá ani časový plán vakcinace proti covidu-19. Tato největší latinskoamerická země, která má 210 milionů obyvatel, přitom patří v nynější pandemii k nejhůře postiženým státům. V počtu potvrzených nákaz (8,1 milionu) je třetí na světě a v počtu evidovaných úmrtí s covidem-19 (203.100) je podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) druhá.



V příštích několika dnech se očekává, že brazilská agentura pro kontrolu léčiv (Anvisa) by mohla schválit nouzové použití vakcíny vyvinuté firmou AstraZeneca a možná i čínské vakcíny Coronavac. Brazilský ministr zdravotnictví generál Eduardo Pazuello totiž o víkendu oznámil, že vláda koupí 100 milionů dávek čínské vakcíny. Řekl to několik hodin poté, co vedení státu Sao Paulo oznámilo výsledky místní studie, podle níž má čínská vakcína účinnost více než 78 procent.

Vakcínu Coronavac testuje spolu s čínskou firmou Sinovac brazilský institut Butantan v Sao Paulu, metropoli stejnojmenného brazilského státu, jehož guvernér Joao Doria je nejhlasitějším kritikem prezidenta Bolsonara a jeho přístupu k pandemii. Bolsonaro odmítal karanténní omezení s tím, že poškodí ekonomiku. Opatření zaváděli guvernéři, nikoli federální vláda.

Bolsonaro opakovaně kritizoval čínskou vakcínu a nepodporuje ani očkování proti covidu-19. Tvrdí, že nejlepší vakcínou je samotný koronavirus. „Někteří říkají, že jdu špatným příkladem, buď jsou to imbecilové, nebo idioti. Proč bych se měl nechat očkovat, tuto nemoc jsem měl, tak mám protilátky,“ prohlásil také prezident. Vědci ale zatím neví přesně, jak dlouho prodělání covidu-19 proti této nemoci chrání. Některé studie uvádí, že minimálně půl roku.

Jako první začaly v Latinské Americe očkovat proti covidu-19 na Štědrý den Mexiko, Chile a Kostarika, všechny americkou-německou vakcínou firem Pfizer-BioNTech. Použití této vakcíny schválily v Latinské Americe například i Ekvádor či Panama.

V Latinské Americe, která má asi 650 milionů obyvatel, se dosud potvrdilo na 16,6 milionu nákaz koronavirem SARS-CoV-2, který se poprvé objevil koncem roku 2019 v Číně. Úmrtí spojených s covidem-19 latinskoamerické země evidují na 530.000. Reálné počty úmrtí i nákaz jsou ale mnohem vyšší, protože některé země, včetně Brazílie, provádějí relativně málo testů.