Brazílie už zaznamenala víc než milion nákaz koronavirem. Po USA je druhou nejhůře postiženou zemí světa

Brasília Počet lidí nakažených koronavirem v Brazílii překročil hranici jednoho milionu, za den přibylo rekordních 54 771 případů. Informovala o tom v sobotu agentura Reuters s odvoláním na brazilské ministerstvo zdravotnictví. Brazílie je druhou nejhůře postiženou zemí světa za Spojenými státy, a to co do počtu infikovaných i co do počtu úmrtí.

Ministerstvo registruje od začátku epidemie 1 032 913 potvrzených nákaz koronavirem a s nemocí covid-19 spojuje 48 954 úmrtí. Počet mrtvých je tak o 1206 vyšší než v předchozím dni.

WHO zastavila testování hydroxychlorochinu proti covidu-19. Lék podle vědců nemocným nepomáhá Vzhledem k chaotické reakci brazilských úřadů na šíření nemoci covid-19 je podle expertů složité určit, kdy epidemie v této zemi s 210 miliony obyvatel vyvrcholí. Nákaza nyní postupuje dál do vnitrozemí a do chudších regionů, zatímco velká města navzdory růstu počtu případů ruší karanténní opatření. Koronavirus se poprvé v Brazílii objevil na konci února, kdy se do země vrátil z Evropy nakažený podnikatel ze Sao Paula, uvedla agentura Bloomberg. Za uplynulé tři týdny Brazílie v počtu úmrtí předstihla Španělsko, Itálii i Británii. Počet infikovaných se za tři týdny více než zdvojnásobil. Podle expertů je navíc infikovaných mnohem více, než uvádějí oficiální statistiky. Vědci z univerzity ve městě Pelotas ve své nejnovější studii zahrnující 120 měst uvedli, že na jednu potvrzenou diagnózu připadá odhadem šest neodhalených případů. Mexiko je po USA sedmou zemí s nejvyšším počtem mrtvých Pandemie nejvíce zasáhla domorodce v Amazonii, říká šéfka Lékařů bez hranic Mexiko eviduje již více než 20 000 úmrtí spojovaných s nemocí covid-19. Podle agentury Reuters to v sobotu oznámilo mexické ministerstvo zdravotnictví. Za den v Mexiku přibylo dalších 647 obětí. V pořadí zemí s nejvyšším počtem úmrtí s koronavirem je Mexiko sedmé za USA, Brazílií, Británií, Itálií, Francií a Španělskem. Nakažených mexické úřady registrují 170 485, když za posledních 24 hodin přibylo 5030 nových případů infekce. Podle vlády je ale množství nakažených v zemi ve skutečnosti zřejmě podstatně vyšší. Úmrtí má Mexiko 20 394. Latinská Amerika je v současnosti epicentrem epidemie covidu-19, která propukla začátkem roku v Číně, odkud se rozšířila do Evropy i dalších částí světa. Nakažených rychlým tempem přibývá především v Brazílii, která již má přes milion infikovaných. Německo trápí koronavirus v maskombinátech V Německu testy potvrdily za poslední den nákazu koronavirem u 601 dalších lidí. Je to méně než páteční údaj, kdy bylo nově infikovaných 770, ale znatelně více než v předchozích dnech, kdy bylo nových případů méně než 400. Dalších 11 lidí na komplikace provázející onemocnění covid-19 zemřelo, celková smrtelná bilance činí k dnešku 8 883. Vyplývá to z poslední statistiky zveřejněné Institutem Roberta Kocha (RKI). Celkem se od začátku epidemie virem SARS-CoV-2 v Německu nakazilo 189 135 osob, přes 174 000 z nich už se vyléčilo. Německo opět pustí své občany do ciziny. Pro český turistický byznys to může znamenat polití živou vodou V posledních týdnech trápí Německo výskyt koronaviru v řadě masokombinátů. Na jatkách firmy Tönnies ve městě Rheda-Wiedenbrück, která jsou jedna z největších v celém Německu, hygienici ve čtvrtek evidovali 730 infikovaných. Firma i celé odvětví čelí kritice kvůli nevyhovujícím pracovním podmínkám zaměstnanců ze zahraničí, kteří žijí ve stísněných prostorech ve společných ubytovnách. Dalším lokálním ohniskem je obytný komplex v Göttingenu ve spolkové zemi Dolní Sasko, kde se koronavirem nakazilo 100 lidí. Úřady proto nařídily týdenní karanténu 700 tamních obyvatel. Nejvíce nakažených v rámci Německa s více než 47 800 případy hlásí Bavorsko, které sousedí s Českem, 40 372 Severní Porýní-Vestfálsko, nejlidnatější spolková země, a 35 272 infikovaných pak eviduje Bádensko-Württembersko.