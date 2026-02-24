Záplavy se sesuvy půdy pustoší jihovýchod Brazílie, obětí jsou již desítky

Nejméně 23 lidí zahynulo a dalších 47 se pohřešuje na jihovýchodě Brazílie, kde silné deště způsobily záplavy a sesuvy půdy. S odkazem na místní úřady to uvedla agentura EFE. Nejvíce zasažen je stát Minas Gerais.
Podle aktualizovaných údajů hasičů 16 lidí zemřelo ve městě Juiz de Fora a dalších sedm ve městě Ubá. Obě tato města jsou ve státě Minas Gerais. Úmrtí způsobily především sesuvy půdy. Přes 400 lidí muselo být evakuováno ve městě Juiz de Fora.
Starostka města Juiz de Fora Margarida Salomaová v úterý ráno kvůli intenzivním dešťům vyhlásila stav nouze. Toto půlmilionové město zažívá nejdeštivější únor v historii. Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva, který je právě v zahraničí, nařídil do postižené oblasti vyslat pomoc federální vlády.
Na fotografiích a videozáznamech zveřejněných na sociálních sítích jsou vidět zaplavené ulice, zřícené domy a proudy vody a bahna, jak strhávají auta.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz