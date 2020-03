Prezident Brazílie Bolsonaro má koronavirus. O víkendu se setkal s Trumpem

Agentura Reuters uvedla, že Bílý dům zprávu televize Fox News zatím nekomentoval. Již dříve se nákaza potvrdila u Bolsonarova tajemníka, který se floridské schůzky rovněž zúčastnil. Trump následně uvedl, že se infekce nebojí.

O Bolsonarově nákaze řekl Fox News jeho syn Eduardo. Ten uvedl, že otec podstoupil další test, aby se skutečně potvrdilo, že je infikován. Výsledek tohoto rozboru se očekává později během dne.

Již dříve se nákaza ukázala u Bolsonarova tiskového tajemníka Fabia Wajngartena. Bílý dům následně uvedl, že Trump i viceprezident USA Mike Pence s nakaženým téměř nepřišli do styku, proto není důvod, aby podstupovali testy na koronavirus. Brazilská televize nicméně zveřejnila videozáběry, na nichž je vidět tajemník v Trumpově bezprostřední blízkosti. Sám tajemník také na sociální síť instagram umístil fotografii, na níž je po boku Trumpa i Pence.

Prezident Trump na svém Twitteru sdělil, že pronese řeč ohledně koronaviru na tiskové konferenci svolané na 20:00 SEČ.

I will be having a news conference today at 3:00 P.M., The White House. Topic: CoronaVirus!