Brazilský prezident zlehčuje nebezpečí nákazy. ‚Je to jen slabá chřipka, nestresujte se,‘ říká Bolsonaro

BRASÍLIA/PRAHA Brazilský prezident Jair Bolsonaro o víkendu oslavil půlkulatiny. V prezidentském paláci proto uspořádal malou „festinhu“, oslavu, pro rodinu a pár kamarádů z politiky. Brazilci slaví rádi, tentokrát se však mnozí naštvali.

Čerstvý pětašedesátník nejenže ignoroval doporučení lékařů, aby zahájil karanténu, protože se u 14 členů jeho nedávné výpravy do USA prokázalo nakažení koronavirem, ale narozeninový dort nakrojil v době, kdy Brazílii svírá strach z pandemie, jež válcuje svět. A to si coby lídr země mohl odpustit, ozývá se v zemi vedle tlučení do pánví a hrnců, řinkotu, jímž Brazilci v různých městech dávají pravidelně večer ze svých oken a balkonů spolu s výkřiky „Bolsonaro pryč“! najevo nesouhlas s tím, co se v zemi děje.