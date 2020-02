Brazilští důstojníci vnímají Francii jako hrozbu. Bojí se možné invaze do Amazonie v roce 2035

PAŘÍŽ/PRAHA Vztahy mezi Brasilií a Paříží zůstávají napjaté. Brazilská armádní elita dokonce počítá s tím, že se Francie stane do dvaceti let let největší hrozbou Brazílie a v roce 2035 by mohla provést invazi do amazonského pralesa.

Když si loni v srpnu šéf Elysejského paláce Emmanuel Macron postěžoval, že jeho brazilský protějšek Jair Bolsonaro nečiní nic proti masivním požárům v amazonském pralese, nemohl tušit, jaký dopad budou jeho slova mít. Bolsonaro kritizoval Macronovu o 24 let starší manželku, při OSN si stěžoval na „kolonialistické myšlení“ Francie a teď se ukazuje, že obliba Francie klesla i u brazilských důstojníků. Amazonie není součástí světového dědictví, jde o útoky na suverenitu Brazílie, prohlásil Bolsonaro Přinejmenším to naznačuje uniklý vojensko strategický dokument nazvaný „Obranné scénáře 2040“, který se dostal do rukou redaktorů deníku Folha de Sao Paulo. Pětačtyřicetistránkový dokument vznikl na základě rozhovorů s 500 generály a vysoce postavenými důstojníky, kteří s autory sdíleli své největší obavy. Ukázalo se, že Francie je podle čtyř hlavních scénářů, sestavených na základě rozhovorů, vždy v roli hlavní hrozby. Představitelé brazilské armády se podle interního dokumentu shodli, že by země galského kohouta mohla v roce 2035 požadovat intervenci OSN na území patřící domorodým kmenům v amazonském pralese a vojenský zásah by mohl být veden z Francouzské Guyany. Brazilský prezident Jair Bolsonaro se opřel do enviromentálních organizací. Brazilský deník dále upozornil, že se mezi těmito „možnými plány budoucího vývoje“ objevovaly i „poblouzněné hypotézy“ jako organizovaný útok koronaviry na festivalu Rock in Rio v roce 2039, který by měli mít na svědomí „jihovýchodoasijští ultranacionalisté“. Výstupy z tohoto dokumentu se přitom měly promítnout do národní bezpečnostní strategie. Nesmysl napsaný amatéry „Je to nesmysl napsaný amatéry. Jak by mohla Francie jít do války s Brazílií, když je to hlavní vojenský partner Brazílie?“ uvedl pro časopis Veja ředitel Institutu mezinárodních vztahů (Ifrice) Rubens Barbosa. „Je tam mnoho nesrovnalostí,“ dodal pro AFP šéf serveru Defesanet Nelson During, podle něhož je dokument velice ovlivněn „hádkou Macrona s Bolsonarem“. Francie je v současnosti „hlavním vojenským partnerem“ Brazílie, na což upozornila jen pár hodin po zveřejnění článku francouzská ambasáda v Brasilii na Twitteru. V mírně ironickém příspěvku zaměstnanci tiskového oddělení „projevili uznání bezmezné představivosti“ vojenských elit a dodali, že Francie má s Brazílií „blízký a přátelský vztah po několik dekád a země pravidelně provádějí společná cvičení na denní bázi“. pic.twitter.com/l8U8b63awy — France au Brésil (@franceaubresil) February 7, 2020 Země také v posledních letech uzavřely zásadní partnerské dohody ohledně dodávek ponorek a vrtulníků i ekonomické partnerství, které zajišťuje výměnu zboží o objemu sedmi miliard eur ročně. Podle brazilského ministerstva vnitra je dokument jen „prvním návrhem studie“ a „nereprezentuje vládní pohled“. Řada dalších scénářů v dokumentu ale odpovídala Bolsonarově agendě, upozornil server France 24. #NotaOficial | Sobre matéria recentemente publicada pela @folha, a respeito de cenários de defesa, o documento mencionado pelo veículo não reflete a posição da Escola Superior de Guerra ou do Ministério da Defesa.

Veja nota oficial na íntegra https://t.co/EEeeogK89e pic.twitter.com/b6OBhFz2Dl — Ministério da Defesa (@DefesaGovBr) February 7, 2020