Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Drama v Německu. Výletní kolos s třemi tisíci lidmi narazil do nákladních lodí

Autor:
  12:32aktualizováno  12:32
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Výletní loď Mein Schiff 3 v neděli u německého Bremerhavenu nezvládla silný poryv větru a narazila do dvou kotvících nákladních plavidel. Podle prvních informací se nikdo nezranil. Případ vyšetřuje vodní policie.

Zpočátku německá média informovala o srážce dvou lodí, později policie oznámila, že se nehoda týká lodí tří. Společnost TUI Cruises nehodu potvrdila. „Další informace poskytneme, jakmile budou k dispozici ověřené údaje,“ uvedla mluvčí společnosti.

U Bremerhavenu se srazila výletní loď se dvěma kontejnerovými plavidly. (26. října 2026)
U Bremerhavenu se srazila výletní loď se dvěma kontejnerovými plavidly. (26. října 2026)
U Bremerhavenu se srazila výletní loď se dvěma kontejnerovými plavidly. (26. října 2026)
U Bremerhavenu se srazila výletní loď se dvěma kontejnerovými plavidly. (26. října 2026)
6 fotografií

Loď, jež mířila na Kanárské ostrovy, se podle informací vrátila k molu, kde odborníci posuzují škody. Na palubě bylo v době srážky 2 428 cestujících a 922 členů posádky. Všichni mohli po střetu zůstat na palubě.

Výletní loď utrpěla značné materiální škody na záchranných člunech, příslušných jeřábech a vnějším plášti. Úřad pro bezpečnost lodí vydal pro všechny tři lodě zákaz vyplutí.

Podle policie došlo při srážce k roztržení levoboku kontejnerového plavidla. Poškození jsou vysoko nad hladinou a žádná z lodí tak nenabírá vodu.

Na videu pořízeném svědky je vidět, jak loď za doprovodu remorkérů vyplouvá do rozbouřené vody. Německá meteorologická služba vydala v neděli pro Bremerhaven varování před nárazy větru. „Myslím, že je to konec naší plavby,“ říká žena na videu.

Bremerhaven

Bremerhaven

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.