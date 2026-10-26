Zpočátku německá média informovala o srážce dvou lodí, později policie oznámila, že se nehoda týká lodí tří. Společnost TUI Cruises nehodu potvrdila. „Další informace poskytneme, jakmile budou k dispozici ověřené údaje,“ uvedla mluvčí společnosti.
Loď, jež mířila na Kanárské ostrovy, se podle informací vrátila k molu, kde odborníci posuzují škody. Na palubě bylo v době srážky 2 428 cestujících a 922 členů posádky. Všichni mohli po střetu zůstat na palubě.
Výletní loď utrpěla značné materiální škody na záchranných člunech, příslušných jeřábech a vnějším plášti. Úřad pro bezpečnost lodí vydal pro všechny tři lodě zákaz vyplutí.
Podle policie došlo při srážce k roztržení levoboku kontejnerového plavidla. Poškození jsou vysoko nad hladinou a žádná z lodí tak nenabírá vodu.
Na videu pořízeném svědky je vidět, jak loď za doprovodu remorkérů vyplouvá do rozbouřené vody. Německá meteorologická služba vydala v neděli pro Bremerhaven varování před nárazy větru. „Myslím, že je to konec naší plavby,“ říká žena na videu.