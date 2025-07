Policista v USA dostal z případu zastřelení černošky Taylorové téměř tři roky vězení

„I když to není to, co jsme chtěli, protože měl být odsouzen na delší dobu, jsme vděční, že měly úřady tu odvahu poprvé v historii Ameriky obvinit na federální úrovni policistu, který zabil černou ženu,“ uvedl po rozsudku právník Benjamin Crump, který zastupoval rodinu zastřelené ženy.

Přítel Taylorové Kenneth Walker, který s ní byl v noci zásahu v bytě, podle BBC řekl, že je „vděčný za ten malý kousek spravedlnosti, který dostali“.

Příští rok se bude soud zabývat dalším policistou Kelly Goodlettem, který se přiznal ke spiknutí s kolegou. Společně měli zfalšovat povolení k domovní prohlídce u Taylorové a po její smrti zakrýt vlastní stopy.

Hankison a dva jeho kolegové pronikli do bytu Taylorové v rámci vyšetřování drogového zločinu, neboť se domnívali, že byt využívá drogový dealer k přijímání balíčků.

Šestadvacetiletá Taylorová byla v bytě s přítelem, který vystřelil na jednoho z policistů. Hankinson poté vypálil deset ran, z nichž některé pronikly zdí do sousedního bytu. Žádná z nich nikoho nezasáhla, ale policista podle soudkyně Rebeccy Jenningsové nadměrně využil svou sílu a mohl velmi snadno někoho zranit.

Ministerstvo spravedlnosti, které má od nástupu prezidenta Donalda Trumpa nové vedení, ještě za Trumpova předchůdce Joea Bidena navrhovalo vyšší tresty.

Nyní ale požádalo o zmíněný jednodenní trest s odůvodněním, že jeho činy neměly žádné důsledky, informovaly agentury AP a Reuters.

Hankison je přitom prvním ze zasahujících policistů, který byl odsouzen. Další dva, kteří přímo způsobili smrt Taylorové, nebyli obžalováni, jelikož podle závěrů vyšetřování jednali v souladu se zákonem, když opětovali palbu přítele Taylorové,

Smrt Taylorové, která pracovala ve zdravotnictví, stejně jako černocha George Floyda, který zemřel v květnu při zatýkání v Minneapolisu poté, co mu bělošský policista bezmála devět minut klečel na krku, rozpoutala v USA vlnu protestů proti rasismu a policejní brutalitě.