Brexit bez dohody, nebo jeho odklad? Mayová žádá v Bruselu o pomoc

BRUSEL/PRAHA Premiérka Theresa Mayová ve čtvrtek dorazila do Bruselu na jednání Evropské rady osmadvaceti států Evropské unie. Jednat se bude především o brexitu, tedy odchodu Velké Británie z EU. Co však premiérka požaduje? A co je ochotná EU schválit?

Minulý týden se na půdě britského parlamentu poslanci usnesli, že nechtějí dohodu, kterou premiérka vyjednala, ale ani brexit bez dohody. Aby tak mohla ostrovní země z EU odejít s nějakou (zatím nespecifikovanou) dohodou, odhlasovali si poslanci, že umožní odklad brexitu.

Je tedy jasné, co Velká Británie nechce. Předsedkyně britské vlády tak odcestovala do Bruselu, aby rozhodnutí parlamentu tlumočila a pokusila se celou situaci zažehnat.

S jakým cílem jede premiérka do Bruselu?

Theresa Mayová bude požadovat odložení brexitu. V dopise předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi napsala, že žádá o odklad do 30. června 2019, tedy o tři měsíce. Dále pak požaduje schválení několika dalších bodů, které předjednala se šéfem Evropské komise Jean-Claudem Junckerem.

Premiérka je v současnosti ve složité situaci. V britském parlamentu musí totiž předložit novou dohodu, jinak nebude možné o ní hlasovat, protože to neumožnil předseda sněmovny. Zároveň státy Evropské unie nemají důvod vyjednávat a čekají na to, co předloží premiérka.

Co Unie požaduje na oplátku?

Podle všech náznaků státy EU27 (Evropská unie bez Velké Británie) umožní odklad brexitu pouze v případě, že premiérka bude schopná zajistit, že do 29. března proběhne hlasování o dohodě o brexitu na půdě parlamentu a ten ji schválí. K takovému scénáři se podle náznaků staví pozitivně například německá kancléřka Angela Merkelová.

Jak se k situaci staví Česko?

Premiér Andrej Babiš se ve čtvrtek před odletem do Bruselu vyjádřil k novinářům, že doufá, že se premiéři a prezidenti EU domluví. Podle něj není dobré řešení umožnit Velké Británii odklad brexitu na 30. června, ale maximálně do 23. května. V ten den totiž proběhnou volby do Evropského parlamentu, kterých se již Velká Británie nezúčastní. Tento názor podporuje i Evropská komise. Ideálně by podle premiéra měla premiérka najít řešení do 29. března.



Kdo nejvíce ohrožuje odklad brexitu?

Prakticky každý ze států EU27 může zablokovat odklad. Ke schválení je totiž nutné jednomyslné rozhodnutí Evropské rady. Podle francouzského deníku Le Point je francouzský prezident Emmanuel Macron k odkladu odmítavý a zablokuje jej, pokud premiérka Mayová nepředloží jasný plán, jak chce přesvědčit britské poslance, aby schválili dohodu o brexitu. Podobně se také spekuluje, že by odklad mohl zablokovat italský premiér Giuseppe Conte. U něj totiž minulý týden lobboval bývalý šéf britské probrexitové strany UKIP Nigel Farage, aby zablokoval odklad brexitu a došlo tak na tvrdý brexit.

Co se stane pokud Británie odmítne požadavky EU?

Pokud poslanci Velké Británie i napotřetí odmítnou dohodu vyjednanou premiérkou, dojde na tzv. tvrdý brexit. Spojené království nebude mít žádnou dohodu o pohybu občanů či zboží. Vše tak bude podléhat klasickému vízovému a celnímu režimu. Stejně tak může divoký brexit nastat v případě, že kterýkoliv ze států EU27 odmítne jeho odložení.