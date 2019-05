Brexit poskytl příležitost a novou krev, tvrdí členové IRA. S útoky chtějí pokračovat

BELFAST/PRAHA Zabití novinářky členy Irské republikánské armády (IRA) skupinu rozhodně od násilí neodradí, tvrdí její vedení. Obzvláště v době, kdy jim brexit poskytuje munici k návratu sjednocení Irska a Severního Irska za jednací stůl.

„Brexit přiměl IRA, aby přehodnotila své priority, a ukázal, nakolik jsou Irové nadále rozdělení,“ uvedl pro britský deník The Times jeden z představitelů teroristické organizace Nové IRA. „Bylo by pro nás naprosto nesmyslné nevyužít tuto příležitost, abychom mohli vrátit hranici do naší agendy.“



Samotné zorganizování rozhovoru prý trvalo měsíce. Tajné komunikace i diskrétní zprávy provázely přípravy na setkání s republikánskými aktivisty ze severu i jihu irsko-severoirské hranice. Autora rozhovoru deníku The Times vezli neznámí lidé na zadním sedadle automobilu přes hodinu, nemohl mít telefon, protože by ho mohly sledovat tajné služby Irska nebo Velké Británie. Oživení mediálního obrazu Irské republikánské armády přinesly dvě události – brexit a zabití irské novinářky.

Odchod Velké Británie z Evropské unie nejenže donutil Novou IRA ke změně, ale především prý pomohl přitáhnout nové podporovatele a pokračovat v násilném boji. IRA je podle šéfů organizace v současnosti „vedená mladými lidmi“, kteří jsou radikalizováni, jelikož „nemají nikoho, na koho by se mohli obrátit“. „V zemi již není žádná levicová strana a republikáni již nemají zastoupení. Všechny strany jsou středové,“ řekli členové Nové IRA pro média.

Členové z vedení organizace však připustili, že si je Nová IRA velmi dobře vědomá, že násilná kampaň nikdy nezajistí sjednocení Irska se Severním Irskem. Ale svůj účel prý plní.

„Naše vojenské akce mají pouze jeden cíl,“ uvedl člen Nové IRA. „Jsou symbolické. Jsou propaganda. Neustále upozorňují celý svět na probíhající konflikt v Severním Irsku. Odsouzení IRA není nic nového. Jediné, co chceme, je připomenout, že v Irsku probíhá válka.“

Smrt novinářky šokovala

V rozhovoru se Nová IRA vrátila i k zabití novinářky Lyry McKeeové při nepokojích v severoirském městě Londonderry. Vedení organizace trvalo na tom, že její zabití bylo neúmyslné a opět došlo na omluvy.

Smrt novinářky podle nich byla „šokující“. „Je to věc, která neprospěla ani jedné straně,“ uvedla IRA s tím, že šlo o nehodu. „Není nic, co bychom mohli učinit, abychom uklidnili její rodinu. Vše, co řekneme, ve výsledku vyzní jako prázdná omluva. Nebyla to plánovaná akce. Ta žena se jednoduše zamotala do pouličního násilí,“ podotkli.

Jejich pokání je ostatně logické. Již pár dní po zabití McKeeové se totiž Londonderry tradičně podporující IRA obrátilo proti organizaci. Na zdech se začaly objevovat symboly zakrvácených rukou i nápisy Real IRA (Pravá IRA) a na památeční zdi zvané Free Derry Corner, který připomíná krvavé boje s britskými jednotkami někdo napsal: „Ne naším jménem: Odpočívej v pokoji, Lyro“. Policii při vyšetřování zabití novinářky pomohlo na 140 telefonátů od místních, což vyšetřovatelé považují za náznak určité reflexe místní komunity. Členové IRA však dali jasně najevo, že je smrt novinářky neodradí od násilného boje „proti britské okupaci“.

McKeeová se stala první zabitou novinářkou na území Spojeného království od roku 2001 a její smrt mnohým připomněla nepokoje, které se odehrávaly na území Severního Irska mezi lety 1968-1998. Ty vyústily zabitím více než tří a půl tisíce lidí, kteří podobně jako McKeeová byli pouhými civilisty. Násilné boje probíhaly mezi převážně protestantskými unionisty reprezentujícími britskou armádu a policií na jedné straně a převážně katolickými republikány pod vlajkou organizace Irské republikánské armády (IRA) na straně druhé. Válka a ostatně i existence IRA skončila v roce 1998, kdy vlády Spojeného království a Irské republiky uzavřely mírovou smlouvu - Velkopáteční dohodu, která fakticky zrušila hranici mezi Irskem a Severním Irskem.

Dnešní Nová IRA je jednou z největších a nejaktivnějších ozbrojených skupin, které vznikly z roztříštěné IRA. Její členové jsou podezřelí ze zabití dvou vězeňských dozorců a řady různých útoků od střelby po bombové útoky cílené na policii, armádní rezervy a vládní budovy. Většinou však díky kvalitním systémům ochrany a varování nebývají oběti ani zranění. Naposledy se tomu stalo v lednu letošního roku, kdy členové Nové IRA odpálili bombu v autě před budovou soudu v Londonderry.