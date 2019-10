Brexitová dohoda stále může být tento týden, i když to bude čím dál složitější, míní hlavní vyjednavač

Lucemburk Dohodu o vystoupení Británie z Evropské unie je stále ještě možné uzavřít tento týden. Před začátkem úterního jednání unijních ministrů to řekl hlavní brexitový vyjednavač EU Michel Barnier, podle něhož však musí být dohoda použitelná pro obě strany. Unie má podle jeho dřívějšího vyjádření i po intenzivních rozhovorech posledních dnů k britským návrhům zásadní výhrady.

Barnier v Lucemburku seznámí ministry s aktuálním stavem rozhovorů. Mezi oběma stranami zůstávaly i po víkendových jednáních neshody především v otázce budoucího celního postavení Severního Irska a kontrol zboží proudícího mezi Británií a EU.



„Dohodu je stále možné dosáhnout ještě tento týden, i když to bude čím dál složitější,“ řekl Barnier novinářům při příchodu na jednání. „Je nejvyšší čas převést dobré úmysly do právně závazného textu,“ dodal.

Od některých zástupců členských zemí zaznívají stále skeptičtější názory na to, zda mohou obě strany nalézt společnou řeč do schůzky unijních lídrů, která by tento čtvrtek mohla dohodu stvrdit, případně rozhodnout o odkladu brexitu. Většina států dává najevo opatrnou otevřenost dalšímu odložení britského odchodu. Premiér Boris Johnson však tvrdí, že o odklad nepožádá a vyvede svou zemi z EU koncem měsíce za všech okolností, i když neřízený brexit zakazuje zákon schválený parlamentem.

„Musíme být připraveni na všechny možnosti, tedy i na brexit bez dohody, který by nás všechny velmi poškodil,“ řekla před jednáním finská ministryně pro evropské záležitosti Tytti Tuppurainenová, jejíž země nyní v EU předsedá.

Po diskusi o brexitu budou unijní ministři debatovat o návrhu závěrů nadcházejícího summitu. Řešit budou například návrh víceletého rozpočtu EU, otevření přístupových jednání s Albánií a Severní Makedonií či budoucí klimatické závazky.