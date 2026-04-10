Letošní březen byl čtvrtým nejteplejším za dobu měření, uvedl Copernicus

  7:06aktualizováno  7:06
Letošní březen byl podle meteorologické služby EU Copernicus čtvrtým nejteplejším v historii měření. Průměrná teplota dosáhla 13,94 stupně Celsia, tedy více než o půl stupně více, než je průměr mezi roky 1991 a 2020. Teplejší březen přitom přišel po mnohem chladnějším a mimořádně vlhkém únoru s rozsáhlými záplavami. Letošní únor byl podle meteorologické služby dokonce třetím nejchladnějším za posledních 14 let.

ilustrační snímek | foto: Petr Lundák, MF DNES

Březen přinesl extrémní horko a sucha v určitých částech světa, včetně bezprecedentní brzké vlny veder v některých oblastech Spojených států a Mexika. V Arktidě byla jak roční maximální rozloha mořského ledu, tak i průměr za měsíc březen nejnižší v historii měření.

„Data za březen vyprávějí znepokojivý příběh: teplota o 1,48 stupně Celsia vyšší než v předindustriálním období. Nejnižší březnová rozloha arktického mořského ledu v historii a teploty mořské hladiny se opět blíží historickým maximům,“ okomentoval výsledky měření Carlo Buontempo, ředitel programu Copernicus pro změnu klimatu. „Každé z těchto čísel je samo o sobě pozoruhodné a dohromady vykreslují obraz klimatického systému pod trvalým a zrychlujícím se tlakem,“ dodal.

Planeta se dlouhodobě otepluje za přispění lidské činnosti, přičemž poslední tři roky se řadí podle měření mezi nejteplejší. Nejteplejším byl rok 2024, rok 2023 byl druhým a rok 2025 třetím nejteplejším.

Průměrná roční globální teplota v roce 2025 byla o 1,47 stupně Celsia vyšší než v předindustriálním období. Srovnání s dobou před průmyslovou revolucí klimatologové používají k dokreslení globálního oteplování.

Program Copernicus je součástí vesmírného programu Evropské unie, který je financován z prostředků EU. Zveřejněná data obyvatelům EU poskytují aktuální informace týkající se planety Země a jejího životního prostředí.

Program koordinuje a řídí Evropská komise (EK) a je realizován ve spolupráci s členskými státy, Evropskou kosmickou agenturou (ESA), Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT), Evropským střediskem pro střednědobou předpověď počasí (ECMWF) a dalšími agenturami EU.

