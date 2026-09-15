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Zmatený Putin na summitu bloudil před focením, pak ztratil rovnováhu

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  13:29aktualizováno  13:29
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Hromadné fotografování státníků, takzvané family photo, se na nedávném summitu BRICS neobešlo bez zmatků. Ruský diktátor Vladimir Putin se na zveřejněných záběrech chvíli snaží dostat na místo uprostřed, pak se chvíli rozhlíží a přešlapuje, načež obejme jihoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosu a vymění se s ním. Pak také krátce zavrávorá.

Rovnováhu Putin ztratil poté, co jej indický premiér Nárendra Módí vzal za ruku. Snažil se totiž dostat přítomné státníky blíže k sobě, aby se na onu „rodinnou fotku“ všichni vešli. Po zmatcích na začátku ruský vládce skončil mezi Módím a egyptským prezidentem Abdalem Fattáhem Sísím.

Zmatek na summitu BRICS: Putin se tlačil do středu, Modi ho málem porazil
Ruský prezident Vladimir Putin na summitu BRICS (11. září 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin na summitu BRICS (11. září 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin a jeho indický protějšek Naréndra Módí jednali před summitem BRICS v Indii. (11. září 2026)
16 fotografií

Kromě nich se na stupínku seřadili i prezident JAR Ramaphosa, čínský prezident Si Ťin-pching, íránský prezident Masúd Pezeškján, prezident Kazachstánu Kasym-Žomart Tokajev a prezident Indonésie Prabowo Subianto.

Skupina BRICS vznikla v roce 2009 s cílem postavit se světovému uspořádání, v němž hrají hlavní roli Spojené státy a jejich západní spojenci. V současnosti její členové představují přes 40 procent světové populace a čtvrtinu globální ekonomiky. Patří do ní Brazílie, Čína, Egypt, Etiopie, Indie, Indonésie, Írán, Rusko, Saúdská Arábie, Jihoafrická republika a Spojené arabské emiráty.

Summit v Dillí se konal v době geopolitického napětí vyvolaného americko-izraelskou válkou proti Íránu a ruskou invazí na Ukrajinu. Oba konflikty narušily globální trh s energiemi, obchod i dopravu. Módí se Si Ťin-pchingem podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova během summitu nabídli své služby při urovnání konfliktu s Ukrajinou. Ruský prezident to prý uvítal.

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