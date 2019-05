Brigitte Macronová bude opět učit. Zakládá dvě školy, které zaplatí miliardářská rodina

PAŘÍŽ/PRAHA Manželka francouzského prezidenta Emmanuela Macrona Brigitte se po čtyřech letech vrátí zpět k učitelské profesi. Francouzská první dáma, dřívější profesorka francouzštiny a literatury, se rozhodla otevřít novou školu, ve které povede některé kurzy.

„Nebudou to kurzy, jaké jsem mohla dávat svým žákům dříve, ale budou interaktivní. A samozřejmě mám chuť jim dát ochutnat i trochu literatury,“ uvedla začátkem minulého týdne první dáma na pařížském předměstí Clichy-sous-Bois, kde bude v září otevřen Institut des Vocations.



Podle francouzských médií se jedná o jeden z největších projektů, který si kdy pod svá křídla vzala jakákoliv manželka francouzského prezidenta – vytvoření dvou škol pro mladé lidi, kteří nedostudovali žádnou školu, nevyučili se a jsou v současnosti bez práce. Školy budou zaměřené na studenty ve věku 25-30 let a jejich cílem má být lepší zapojení studentů do pracovního života.

Institut však není financován ze státních peněz, ani z rodinného rozpočtu prezidenta. Peníze na školu zajistí koncern obchodující s luxusním zbožím LVMH (Louis Vuilton Moet Hennesy), který mimo jiné nedávno oznámil spolupráci i se zpěvačkou Rihannou.

První vzdělávací zařízení otevře své brány poprvé v novém školním roce, tedy v září 2019 a zavítat by do něj mělo na padesát žáků. Vzdělávání bude probíhat v předmětech jako je francouzština, angličtina, matematika i historie. Součástí budou i kurzy pomáhající s hledáním práce – psaní životopisu či absolvování pracovních pohovorů. První dáma by do institutu měla docházet třikrát do měsíce a nebude jedinou známou osobností. Pomáhat by měly i sportovní hvězdy či umělci. Jako první se v Clichy-sous-Bois objevil po boku první dámy francouzský rapper Fabien Loubayi, známý pod pseudonymem Ben J.

Příležitost i peníze

Podle něj bude škola poskytovat příležitost pro „obyčejné, neviditelné lidi, které vídám na svých koncertech. Je nutné jim poskytnout pomocnou ruku a vrátit jim sebedůvěru, aby se mohli postavit na vlastní nohy.“

Studenti za přepychový servis nebudou muset platit, ba naopak jim bude přicházet pravidelné měsíční stipendium ve výši 1521 eur (tedy v přepočtu více než 39 tisíc korun). „Jsme si vědomi, že se musí naučit čtyři základní matematické operace, sčítání, odčítání, násobení a dělení, jak psát francouzsky, jak se správně vyjadřovat a jak budovat argumentační logiku v psaném textu,“ uvedla pro média šestašedesátiletá první dáma.

Manželka amerického prezidenta Melania Trumpová a francouzského prezidenta Brigitte Macronová. V pravém rohu prezidenti Donald Trump a Emmanuel Macron.

Brigitte Macronová doufá, že do školy zavítají i studenti, kteří mají jinak špatné vzpomínky na své roky strávené povinnou školní docházkou. První dáma si je totiž dobře vědomá své pověsti, kterou nejlépe ilustroval jeden z jejích žáků v dokumentu od televize France 3.

„Když jsme mívali kurzy s paní Auzierovou (jméno Macronové z prvního manželství – pozn. red.), věděli jsme, že jde i o něco jiného. Překračovalo to pouze kurzy francouzštiny. Pokaždé jsme s ní strávili hezký čas,“ uvedl jeden z bývalých studentů.

Druhý institut pak bude otevřen příští rok a tentokrát se bude nacházet na jihu Francie u přístavního města Marseille.

Pomáhala i s kampaní

Když se Emmanuel Macron stal francouzským prezidentem, komentátoři ihned začali tvrdit, že na jeho úspěchu měla lví podíl právě jeho manželka. O 24 let starší žena, která kdysi Macrona vedla v divadelním spolku na střední škole. První pár Francie se seznámil už v době, kdy bylo Macronovi pouhých 15 let. Vysoká opálená blondýna, která často nosí krátké šaty, ho okouzlila. Jejich spolupráce se brzy změnila v něco víc, a když pak Macron odešel do Paříže, strávili spolu podle jeho slov „hodiny a hodiny“ na telefonu. A o dva roky později již měl jasno - chtěl si učitelku vzít za ženu.

Macronová se podle médií nebála ani v průběhu kampaně manžela kritizovat a pomáhat mu s vznikající kampaní, v rámci níž si vybudovala slušnou pozici.

„Když chceš něco říci Emmanuelovi, předej to přes Brigitte,“ citoval týdeník Express senátora Françoise Patriata. Teď však již jako první dáma svému muži tolik pomáhat nemůže a vrací se tedy k řemeslu, díky kterému současnou hlavu státu poznala.