Že se Macronová narodila jako muž? Soud v Paříži rozdal tresty

  12:41aktualizováno  12:41
Soud v Paříži potrestal povinným školením o kybernetické šikaně a podmínečnými tresty všech deset lidí, kteří se zodpovídali z šíření spekulací, že první dáma Francie Brigitte Macronová se nenarodila jako žena. Nejvyšší podmíněný trest vězení činí osm měsíců. Prokuratura žádala až roční podmínky.
Soud poukázal na to, že odsouzení se dopustili obzvláště ponižujících, urážlivých a zákeřných komentářů o smyšlené trans identitě a pedofilní kriminalitě manželky francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Někteří obžalovaní se během procesu hájili tím, že je chrání svoboda slova.

Skupina osmi mužů a dvou žen ve věku 41 až 65 let šířila na internetu tvrzení, že Macronová se narodila jako muž. Čtyřiadvacetiletý věkový rozdíl mezi prezidentským párem skupina využila ke spekulacím o údajné pedofilii nyní 72leté Macronové.

Jedno z videí, za kterým stála žena vystupující pod pseudonymem Amandine Royová, například uvádělo, že Brigitte Macronová nikdy neexistovala a manželkou francouzského prezidenta je její bratr Jean-Michel Trogneux, který prodělal změnu pohlaví. Některé z těchto příspěvků dosáhly dosáhly desítky tisíc zhlédnutí.

