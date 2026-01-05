Soud poukázal na to, že odsouzení se dopustili obzvláště ponižujících, urážlivých a zákeřných komentářů o smyšlené trans identitě a pedofilní kriminalitě manželky francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Někteří obžalovaní se během procesu hájili tím, že je chrání svoboda slova.
Skupina osmi mužů a dvou žen ve věku 41 až 65 let šířila na internetu tvrzení, že Macronová se narodila jako muž. Čtyřiadvacetiletý věkový rozdíl mezi prezidentským párem skupina využila ke spekulacím o údajné pedofilii nyní 72leté Macronové.
Jedno z videí, za kterým stála žena vystupující pod pseudonymem Amandine Royová, například uvádělo, že Brigitte Macronová nikdy neexistovala a manželkou francouzského prezidenta je její bratr Jean-Michel Trogneux, který prodělal změnu pohlaví. Některé z těchto příspěvků dosáhly dosáhly desítky tisíc zhlédnutí.