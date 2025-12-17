Žalobu proti Macronové podalo celkem 343 žen. Číslo odkazuje na Manifest 343 – petici z roku 1971 za legalizaci potratů, upozornil britský deník The Guardian. Mezi iniciátory stížnosti jsou i feministické organizace včetně hnutí #NousToutes.
Videozáznam zachycuje Macronovou v zákulisí pařížského divadla Folies Bergère – kam dorazila na představení se svou dcerou a přáteli – jak feministky nazývá „hloupými mrchami“. O den dříve totiž aktivistky narušily Abittanovu show pokřiky „Abittan, násilník!“. Herec v minulosti čelil obvinění ze znásilnění, vyšetřování ale soudy ukončily kvůli nedostatku důkazů.
Macronová mu v zákulisí divadla vyjádřila podporu. „Mám strach,“ říká jí Abittan. „Jestli tam budou nějaké pitomé mrchy, vyhodíme je ven,“ odpovídá mu Macronová se smíchem. „Hlavně maskované bandity,“ dodala.
„Je první dámou Francie, její slova mají váhu,“ uvedla právnička feministických skupin Juliette Chapelleová. Podle ní se Macronová navenek v otázkách práv žen velmi angažuje, ale ve skutečnosti se její veřejné projevy a osobní názory liší.
Macronová tento týden uvedla, že „se omlouvá, pokud se její výroky dotkly žen, které se staly oběťmi“. Zároveň ale uvedla, že šlo o soukromé komentáře, kterých nelituje. „Je pravda, že jsem manželkou prezidenta republiky, ale jsem především sama sebou. A tak když jsem v soukromí, můžu se uvolnit způsobem, který není úplně vhodný,“ dodala.
Kauza vzbudila rozruch i na sociálních sítích. Některé známé osobnosti aktivistky podpořily, mezi nimi například herečka, režisérka a přední osobnost francouzského hnutí #MeToo Judith Godrècheová. Používají hashtag #salesconnes (hloupé mrchy), výraz převzaly jako gesto solidarity.