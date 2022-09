Státníci museli na loučení s královnou autobusem. Fialu usadili za Bidena

Pozvánku na pohřeb britské královny dostali zástupci téměř všech zemí, které mají se Spojeným královstvím diplomatické vztahy. Mnohým z nich už je kolem osmdesáti let, takže i samotné usazení hostů se muselo rozplánovat tak, aby proběhlo rychle a co nejpohodlněji.

A do toho přišly zvláštní požadavky. Někteří si s sebou chtěli přivézt vlastního lékaře, jiní osobního asistenta. Objevili se i státníci, kteří si řekli o soukromou místnost, kde by mohli odpočívat. „Nemůžeme je všechny šmahem odmítnout, ale v devíti případech z deseti říkáme ‚ne‘,“ uvedl podle listu The Washington Post nejmenovaný – a značně vyčerpaný – vládní úředník.

„Snažíme se však ve všech zanechat dobrý dojem,“ dodává. Jenže ne u všech se to údajně podařilo. Na královnin pohřeb ve Westminsterském opatství státníci i monarchové vyrazili autobusem. Třeba japonského císaře Naruhito i jeho choť Masako to prý rozveselilo. Jiní jsou naštvaní, že nemají stejné výsady jako americký prezident Joe Biden s první dámou Jill.

Ti totiž spolu s pár dalšími vybranými hosty mohou přijet svým obrněným vozem. „Všichni by raději jeli vlastním autem,“ prozrazuje zmiňovaný úředník. Nemožnost přivézt si svou limuzínu odradila třeba tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana natolik, že zůstal doma. Místo sebe poslal šéfa turecké diplomacie.

Londýn také nabádal státníky z celého světa, aby raději zvolili komerční let místo vládních speciálů a nezahltili tak omezené kapacity londýnských letišť, stále bojujících s nedostatkem zaměstnanců. I tak ovšem přiletělo několik soukromých tryskáčů.

U některých hostů nebylo jasno, zda vůbec přijedou. Otazník visel například nad saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Faktický vládce islámského království známý také pod zkratkou MBS je podezřelý, že stál za brutální vraždou novináře Džamála Chášukdžího.

A podle snoubenky zesnulého žurnalisty by princův příjezd byl „skvrnou“ na královnině památce. MBS přesto pozván byl, na rozdíl od jiných vyvrhelů světové politiky. Jezdit neměli ruský prezident Vladimir Putin, běloruský prezident Alexandr Lukašenko ani představitelé vojenské junty, která nyní vládne v Barmě. Ani venezuelský diktátor Nicolás Maduro pozvání nedostal.

Země jako Írán, Severní Korea či Nikaragua byly vyzvány, aby na pohřeb poslaly jen své velvyslance. Čínský prezident Si Ťin-pching sice pozván byl, ale vyslal raději viceprezidenta. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zase nepřijel z očividného důvodu – války na Ukrajině. Do Londýna však dorazila první dáma Ukrajiny Olena Zelenská.

Protokol nařizuje, že všichni politici včetně Bidena nebo francouzského prezidenta Emmanuela Macrona usednou v opatství až v zadních řadách. První místa na posledním rozloučení s královnou jsou vyhrazené pro členy ostatních evropských monarchií. Český premiér Petr Fiala například sedí v řadě za americkým prezidentem.

Pozvání zahrnuje recepci v Buckinghamském paláci, pohřeb a pak ještě jednu recepci na britském ministerstvu zahraničí. Co se týká samotného pohřebního obřadu, vyskytlo se brzy ještě jedno úskalí. Někteří ze zhruba pěti set pozvaných hodnostářů žádali o možnost vzít si s sebou tlumočníka, protože sami nemluví anglicky.

Do Westminsterského opatství se sice celkem sjede až dva tisíce hostů, ale vyžádaní překladatelé mezi nimi nebudou. Nevejdou se. Státníci se budou muset spolehnout na vlastní znalosti cizích jazyků. Tlumočníka dostanou jen na zmíněné recepce. Anglicky neumí například čínský viceprezident Wang Čchi-šan anebo brazilský prezident Jair Bolsonaro.

Ten si mimochodem vysloužil kritiku, že pohřeb využívá k improvizované volební kampani. Prezidentské volby se v Brazílii konají v říjnu a podle průzkumů má větší šanci na vítězství levicový exprezident Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro svým příznivcům u brazilské ambasády o víkendu znovu řekl, že je proti jednání o liberalizaci drog či interrupcí a proti „genderové ideologii“.

19. září 2022