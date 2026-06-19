Útok se odehrál v zoo Johnsons of Old Hurst nedaleko města Huntingdon. Policisté krátce po oznámení zadrželi pachatele, který se s chlapcem předtím neznal. Stanice BBC uvádí, že policie podezřelého v pátek propustila na kauci s tím, že byl „nezpůsobilý výslechu“. Podle bulvárního portálu Daily Mail je útočník zřejmě mentálně postižený.
Záchranáři zraněné dítě ošetřili přímo v areálu zoo a následně ho převezli do nemocnice. Chlapec je podle nich v kritickém ale stabilním stavu.
Podle listu The Times do výběhu krokodýlů okamžitě skočila Tracey Johnsonová, manželka majitele zoo, která se chlapci snažila pomoci.
Neštěstí se odehrálo v tropickém pavilonu, který vedení zoo po incidentu až do odvolání uzavřelo. V pavilonu žijí krokodýli v nádržích obklopených vegetací. Návštěvníci je pozorují z vyvýšených lávek nad výběhem.
Prostor chrání kombinace zábradlí, sítí a průhledných panelů. Do krokodýlí části se navíc vstupuje přes dvojité dveře a na pohyb návštěvníků dohlížejí zaměstnanci zoo.
Policie zapojila do vyšetřování specialisty na závažnou trestnou činnost. Vyšetřovatelé nyní vyslýchají svědky a snaží se objasnit všechny okolnosti útoku. Současně poskytují podporu rodině zraněného chlapce.