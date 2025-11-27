Hitler měl pravdu, tvrdil podle spolužáků Farage. Hajloval a vtipkoval o plynu, říkají

Autor: ,
  15:45aktualizováno  15:45
Šéf britské protiimigrační a populistické strany Reform UK Nigel Farage, kterému průzkumy v případě voleb slibují premiérské křeslo, čelí obviněním, že na elitní internátní škole rasisticky a antisemitsky urážel své spolužáky. Farage popřel, že by někoho přímo rasisticky urážel.
Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage hovoří na tiskové konferenci v...

Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage hovoří na tiskové konferenci v Londýně. (26. listopadu 2025) | foto: Hannah McKayReuters

Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage hovoří na tiskové konferenci v...
Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage hovoří na tiskové konferenci v...
Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage hovoří na tiskové konferenci v...
Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage představuje program Operace...
Židovský režisér Peter Ettedgui, který s Faragem v 70. letech navštěvoval anglickou školu Dulwich College, vypověděl, že nynější politik mu opakovaně říkal, že nacistický vůdce Adolf Hitler měl pravdu.

Vtipkoval také o zabíjení Židů v plynových komorách, což podle Ettedguie někdy doprovázel syčením, aby tak napodobil plynové komory.

Jedenašedesátiletý Farage prohlásil, že nikdy nikoho napřímo rasisticky neurazil. „Řekl jsem před 50 lety něco, co lze vyložit jako žertování na hřišti a co lze ve světle dnešní doby interpretovat jiným způsobem? Ano,“ uvedl.

Jeden z bývalých spolužáků tvrdí, že Farage zpíval rasistickou píseň a prováděl nacistický pozdrav Sieg Heil. Další zase uvedl, že když měl Farage jako starší žák dozor, nechal jedno dítě po škole kvůli barvě kůže.

Agentura AFP poznamenala, že některá obvinění zazněla již před více než deseti lety, kdy je zveřejnil politický reportér Michael Crick.

Farageova Reform UK z volebních průzkumů vychází jako nejsilnější politická strana v Británii, výrazně překonává labouristy premiéra Keira Starmera, konzervativce, liberály i zelené.

Parlamentní volby se v Británii konaly loni, kdy drtivě zvítězili labouristé. Další volby zemi čekají nejpozději v roce 2029.

