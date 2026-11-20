„Vládám po celé Evropě docházejí peníze. Chtějí, aby jim Británie pomohla zaplatit účty,“ hlásí ženský hlas na pozadí záběrů bouřlivých demonstrací v Paříži či Madridu. Jako důkaz se v klipu kampaně Stay out (Zůstaňme mimo) vynoří Andrej Babiš a na dotaz, zda by si přál návrat Británie do EU, odpoví: „Ano, potřebujeme peníze.“
Klip tvrdí, že Brity by návrat do Evropské unie stál 750 milionů liber týdně. Tyto peníze by šly na opravy silnic v Rumunsku či nižší univerzitní poplatky pro evropské studenty. Británie by z toho prý nic neměla a navíc by se musela připravit na příval ekonomických migrantů z budoucích členských zemí od Albánie po Ukrajinu.
„Burnham nás chce zavléct zpátky do Evropské unie, přitom naše vlastní domácí problémy nikdo neřeší. Přece si tím vším nechceme znovu procházet. Zaměřme se na naše priority: nižší účty, snížení životních nákladů a zastavení člunů s migranty. Zůstaňme mimo,“ hlásí klip.
Babišova říjnová hláška „Yes, we need the money“ se stala v Británii hitem. Komediální pořad BBC Have I Got News For You z něj udělal nadšeného stoupence britského návratu do EU, naopak příznivci Nigela Farage z něj udělali strašáka lačnícího po britských penězích. A například bulvár The Sun otiskl velkou fotografii českého premiéra s titulkem „We Want the Cash“.
Kampaň Stay out se na britských sociálních sítích rozjela před týdnem. Podle BBC za iniciativou stojí Oliver Lewis, který působil v kampani Vote Leave a zastával funkci zástupce vládního vyjednavače při obchodních jednáních s Unií. Kampaň podpořil i bývalý konzervativní ministr spravedlnosti či školství Michael Gove.
Britové si odchod z EU odhlasovali před deseti lety, brexit po několikaleté politické agonii a spletitých jednáních dotáhli v roce 2020. Od červencového nástupu Andyho Burnhama do funkce britského premiéra se ovšem opět spekuluje o opětovném sbližování.
Labouristický premiér prohlásil, že odchod byl chyba a Británii spíše uškodil, než prospěl. Průzkumy ukazují, že většina Britů vnímá brexit kriticky a byla by otevřená novému hlasování: 58 procent respondentů v posledním průzkumu YouGov uvedlo, že rozhodnutí odejít z EU považuje za chybu, 63 procent považuje brexit za neúspěch.
Čtyřiapadesát procent dotázaných by považovalo referendum o znovupřipojení v příštích pěti letech za přijatelný nápad a většina (47 procent) věří, že by v něm vyhráli zastánci návratu. Téměř polovina Britů si myslí, že návrat do EU by prospěl britské ekonomice. Zároveň však platí, že Britové nepovažují návrat za bezprostřední vládní prioritu.
„Už nepálíme mosty“
Prvním krokem v Burnhamově opatrném obnovování obchodních vztahů má být páteční summit EU–Británie. Týkat by se měl zejména oblastí potravin a obrany, očekává se shoda na propojení trhů s potravinami a emisními povolenkami. Neshody ohledně rozsahu programu mobility mladých lidí a výše školného na univerzitách.
„Už nepálíme mosty. Jsme konstruktivní a pozitivní – ukazujeme, že se dokážeme spojit a čelit společným výzvám,“ citovala agentura Reuters z projevu, který by měl Burnham přednést v Bruselu. Zlepšení vztahů s Londýnem uznávají i unijní diplomaté. „Británie je náš nejbližší soused, ale je to s nimi složité,“ uvedl jeden nejmenovaný diplomat. „Nyní se nacházíme v příznivějším období, což umožňuje, aby se určité věci uskutečnily,“ dodal.
Součástí pátečního summitu budou také jednání o obraně a bezpečnosti. Británie měla v těchto oblastech tradičně silnou pozici i v době svého členství v EU a obě strany nyní hledají možnosti užší spolupráce. Londýn se zároveň snaží získat příslib, že se britský automobilový průmysl bude moci zapojit do iniciativy Made in Europe, která má posílit evropské výrobce a chránit je před levnější konkurencí z Číny.
Británie se obává, že její automobilky by kvůli odchodu z Evropské unie mohly být znevýhodněny při využívání veřejné podpory a dalších výhod, které mají připravovaná pravidla přiznávat výrobcům v EU. Pro britský automobilový průmysl je přitom evropský trh zásadní, protože do zemí EU směřuje významná část jeho produkce.