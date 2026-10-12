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Obrat v Británii. Rusko ovlivňovalo brexit, přiznal Burnham a varoval Němce

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  10:48aktualizováno  10:48
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Andy Burnham (9. října 2026)

Andy Burnham (9. října 2026) | foto: Reuters

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Rusko zasahovalo do referenda o odchodu Velké Británie z Evropské unie v roce 2016, uvedl premiér Andy Burnham. Podobné aktivity se podle něho odehrávají také v Německu. Je to poprvé, co britský premiér řekl, že se Rusko snažilo ovlivnit hlasování o brexitu, ačkoli varování ohledně snah Kremlu o ovlivňování britské politiky se objevují dlouho.

Labouristický ministerský předseda teď uvedl, že se na možné ruské vměšování do britského hlasování v roce 2016 ptal po svém nedávném nástupu do úřadu.

„Dostalo se mi jasné odpovědi, že ano, že bylo (ruské vměšování). Myslím, že jsme v této věci zaujali příliš pasivní postoj a dostatečně jsme neinformovali veřejnost o tom, do jaké míry se aktéři ze zahraničí snaží narušovat politický proces,“ prohlásil.

Burnham také řekl, že hovořil o ruském vměšování s německým kancléřem Friedrichem Merzem a že z Ruska do německé politiky pronikají dezinformace.

„Tyto věci je nyní důležité jasně zaznamenat a věřím, že to pomůže voličům v Německu a ve Francii pochopit, že část této politiky je podněcována našimi nepřáteli, konkrétně Ruskem,“ řekl britský premiér.

Podrobnosti o povaze či rozsahu aktivit Moskvy během britského referenda o odchodu z EU nesdělil, stejně jako to, koho se na vměšování ptal. Burnhamovo vyjádření představuje výrazný odklon od postoje předchozích konzervativních vlád, které trvaly na tom, že neexistují důkazy o úspěšném ruském zásahu do hlasování v referendu, podotýká deník The Guardian.

Rusko se k Burnhamově prohlášení zatím nevyjádřilo, obvykle podobná obvinění popírá.

Británie vystoupila z Evropské unie v roce 2020, tomuto kroku předcházelo referendum v zemi, které vyhlásil konzervativní premiér David Cameron.

Brexit napáchal více škody než přinesl užitku, prohlásil na konci září Burnham a přislíbil představit možnosti, které podle něj existují ve vztazích mezi ostrovním královstvím a unijní sedmadvacítkou. Později podle médií nevyloučil návrat Británie do EU jako jednu z možných variant posílení vztahu země s unií.

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