Británie smí deportovat migranty. Posílat je bude do Rwandy, jedné z nejhustěji osídlených zemí světa

Zákon, jenž vládě umožňuje posílat do třetích zemí migranty, kteří do Británie přišli nelegálně, začal platit v dubnu. Od té doby se ho pokusilo soudně napadnout několik organizací, žádná ale neuspěla. Jako nehumánní ho kritizují i mnozí politici, za otřesný ho označil i princ Charles.

První let s deportovanými migranty byl podle ministryně zahraničí Liz Trussové naplánován z Londýna do východoafrické Rwandy na úterý ve 21.30 místního času (22.30 SELČ).

Původně jím měla odcestovat zhruba padesátka migrantů. Od pondělního večera jich však mělo místo v letadle rezervováno jen sedm. Podle deníku The Times jsou mezi nimi Íránci, Iráčané a jeden Albánec. Ostatní vyhoštění podali na poslední chvíli odvolání, většinou z rodinných či zdravotních důvodů. Ministerstvo vnitra je muselo z letu stáhnout, aby mohly být jejich případy projednány.

Ministerstvo si k tomuto účelu pronajalo soukromé letadlo a premiér Boris Johnson prohlásil, že letoun odletí, i kdyby byl na palubě jen jeden jediný migrant. Ti, kteří neodletěli včera, budou podle Trussové posazeni na nejbližší další let. „Je opravdu důležité, že nastolíme princip,“ řekla před letem televizi Sky News šéfka britské diplomacie.

Vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi již dříve uvedl, že Spojené království „vyváží svou odpovědnost do jiné země“.

Biskupové protestují

S kritikou nešetřila vládu ani anglikánská církev. „Tato politika by nás jako národ měla zahanbit,“ píše se v dopise pro deník The Times, jejž podepsali arcibiskupové z Cantebury Justin Welby a z Yorku Stephen Cottrell a dalších 23 biskupů, kteří zasedají ve Sněmovně lordů. „Naše křesťanské dědictví by nás mělo inspirovat k tomu, abychom se k žadatelům o azyl chovali soucitně, čestně a spravedlivě, jak tomu bylo po staletí,“ stojí dále v dopise.

Rwandská republika je jednou z nejhustěji osídlených zemí na světě. V malém vnitrozemském státě o rozloze 26 tisíc kilometrů čtverečních (zhruba jako Středočeský a Ústecký kraj dohromady) žije téměř 13 milionů obyvatel. Podle údajů Světové banky si více než polovina z nich musí vystačit s méně než dvěma dolary na den.

Británie s rwandskou vládou podepsala deportační dohodu, za jejíž první fázi zaplatí 120 milionů liber (necelé 3,5 miliardy korun). Ať už migrant vyhoštěný ze Spojeného království pocházel odkudkoli, deportován bude do Rwandy, kde dostane možnost se usadit. Tamní úřady nabídnou práci či rekvalifikační kurzy. Mohou se také vrátit do země svého původu, ne však do Spojeného království.

Během loňska přišlo podle údajů ministerstva vnitra do Británie nelegální cestou přes kanál La Manche více než 28 tisíc lidí. V prvním covidovém roce 2020 to bylo necelých 8500.

Hrozí regionální krize

Rwandský ministr zahraničí Vincent Biruta prohlásil, že jeho země má povinnost postarat se o uprchlíky. „Naše země je úspěšná v poskytování útočiště těm, kdo prchají před nebezpečím. V současné době tu máme více než 130 tisíc běženců z mnoha zemí – včetně Libye, Afghánistánu i sousedních zemí, jako je Burundi či Demokratická republika Kongo,“ uvedl během nedávné cesty do Spojeného království.

Podle aktivistů však země nemá prostor pro přijímání nově příchozích. Příliv žadatelů o azyl ze Spojeného království by mohl vést dokonce k vysídlení jejích občanů do širšího regionu. V dopise, který zaslali premiéru Johnsonovi, varovali, že Rwanda hodlá za peníze britských daňových poplatníků vést válku v sousední Konžské demokratické republice. „V podstatě by se opakovala historie, kdy by tisíce lidí překročily hranice z malé Rwandy do větší Ugandy či na rozsáhlé území východní části Konga a dále eskalovaly tamní krizi,“ citoval server al-Džazíra z dopisu.