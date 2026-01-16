Peskov chválí evropské lídry, že chtějí dialog s Putinem. Zbytečné, míní Britové

  19:41
Britský premiér Keir Starmer nemá v plánu jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. S odkazem na páteční prohlášení mluvčího britské vlády o tom informovala agentura AFP. Londýn tak nepodpořil návrhy italské premiérky Giorgie Meloniové, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a německého kancléře Friedricha Merze. Ti naznačili, že nastal čas, aby Evropa s Moskvou obnovila dialog.

„Premiér nemá žádný plán jednat s prezidentem Putinem. Jeho cílem je jasně podpořit Ukrajinu v dosažení spravedlivého a trvalého míru a zajistit jí co nejsilnější pozici pro další boj i budoucí mírová jednání,“ uvedl mluvčí.

Britský premiér Keir Starmer, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a francouzský prezident Emmanuel Macron se setkali v pondělí 8. prosince 2025 v sídle britské vlády na Downing Street 10 v Londýně. (8. prosince 2025)
Německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron na setkání v Paříži. (6. ledna 2026)
Italská premiérka Giorgia Meloniová (9. ledna 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin (25. prosince 2025)
Dodal, že Putin dosud neprojevil skutečnou snahu o ukončení konfliktu, který trvá od února 2022. Britská vláda podle mluvčího udržuje kontakt s Moskvou zejména prostřednictvím svého velvyslanectví.

Kreml v pátek označil snahu některých evropských lídrů o obnovu dialogu za pozitivní, postoj Londýna však kritizoval. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že Británie zůstává radikální a nechce přispět k nastolení míru. „Postoj Londýna je destruktivní,“ prohlásil Peskov.

Italská premiérka Meloniová počátkem ledna prohlásila, že „nastal čas, aby Evropa začala o válce na Ukrajině jednat také s Ruskem“. Zároveň se vyslovila pro vytvoření funkce evropského zvláštního vyslance, který by Evropě umožnil hovořit jedním hlasem.

Německý kancléř Friedrich Merz ve středu uvedl, že Evropská unie musí s Ruskem nalézt dlouhodobou rovnováhu, aby mohla hledět do budoucna s větší jistotou.

Francouzský prezident Macron navrhl jednat s Putinem již v prosinci loňského roku poté, co Evropská unie schválila půjčku Ukrajině v hodnotě 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu korun).

Macron po hlasování lídrů EU uvedl, že by dialog s ruským prezidentem mohl být užitečný. „Myslím, že my Evropané a Ukrajinci máme zájem najít rámec pro odpovídající formu obnovení této diskuse,“ poznamenal francouzský prezident a dodal, že pokud k tomu Evropa nebude ochotna, bude mít informace o vyjednávání pouze zprostředkovaně.

Hlavním argumentem zastánců obnovy dialogu s Ruskem je, že o podmínkách možného příměří ve válce, kterou vede Rusko proti Ukrajině, evropští lídři dosud jednají pouze s vyslanci Spojených států a Kyjeva.

„Pokud se Evropa rozhodne účastnit probíhající fáze vyjednávání o míru tak, že bude jednat pouze s jednou ze stran (konfliktu), obávám se, že její pozitivní přínos bude nakonec omezený,“ řekla Meloniová na tiskové konferenci minulý týden.

