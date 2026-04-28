Starmer se kvůli Epsteinovi vyšetřovat nebude, rozhodl britský parlament

Starmer v prosinci 2024 vybral na nejprestižnější diplomatickou pozici veterána Labouristické strany Mandelsona a poté ho v září loňského roku odvolal, když se zjistilo, že jeho vazby na zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina byly hlubší, než se myslelo. Starmer se hájí tím, že Mandelson lhal o svém vztahu s Epsteinem.
Premiér také uvedl, že úředníci před ním zatajili informace o prověřovacím procesu, které by jmenování Mandelsona mohly zabránit. Zpětně se totiž ukázalo, že Mandelson málem nezískal potřebnou bezpečnostní prověrku.
Kdyby výbor zahájil vyšetřování a zjistil by, že Starmer úmyslně uvedl parlament v omyl, podle pozorovatelů by to pravděpodobně znamenalo konec labouristického lídra v čele vlády.
Starmer kritizoval pokus o zahájení vyšetřování, vyvolaný vůdkyní opoziční Konzervativní strany Kemi Badenochovou, a označil jej za politický trik načasovaný tak, aby ovlivnil voliče před místními a regionálními volbami 7. května. Nařídil zákonodárcům své strany, aby se postavili proti vyšetřování, což vedlo podle agentury Reuters k drtivému odmítnutí.