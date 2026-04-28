Starmer se kvůli Epsteinovi vyšetřovat nebude, rozhodl britský parlament

  22:24aktualizováno  22:24
Britská Dolní sněmovna v úterý přesvědčivou většinou hlasovala proti tomu, aby imunitní výbor vyšetřoval, zda premiér Keir Starmer uváděl parlament v omyl prohlášeními o jmenování kontroverzního politika Petera Mandelsona velvyslancem v USA. V hlasování se pro vyšetřování vyslovilo 223 zákonodárců, proti bylo 335, oznámil předseda sněmovny Lindsay Hoyle.
foto: Reuters

Britská policie v noci po několika hodinách zadržování propustila na kauci...
Peter Mandelson a Jeffrey Epstein na snímku zveřejněném americkým ministerstvem...
Bývalý britský ministr obchodu a velvyslanec v USA Peter Mandelson na nově...
Peter Mandelson a Jeffrey Epstein na snímku zveřejněném americkým ministerstvem...
26 fotografií

Starmer v prosinci 2024 vybral na nejprestižnější diplomatickou pozici veterána Labouristické strany Mandelsona a poté ho v září loňského roku odvolal, když se zjistilo, že jeho vazby na zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina byly hlubší, než se myslelo. Starmer se hájí tím, že Mandelson lhal o svém vztahu s Epsteinem.

Premiér také uvedl, že úředníci před ním zatajili informace o prověřovacím procesu, které by jmenování Mandelsona mohly zabránit. Zpětně se totiž ukázalo, že Mandelson málem nezískal potřebnou bezpečnostní prověrku.

Kdyby výbor zahájil vyšetřování a zjistil by, že Starmer úmyslně uvedl parlament v omyl, podle pozorovatelů by to pravděpodobně znamenalo konec labouristického lídra v čele vlády.

Starmer kritizoval pokus o zahájení vyšetřování, vyvolaný vůdkyní opoziční Konzervativní strany Kemi Badenochovou, a označil jej za politický trik načasovaný tak, aby ovlivnil voliče před místními a regionálními volbami 7. května. Nařídil zákonodárcům své strany, aby se postavili proti vyšetřování, což vedlo podle agentury Reuters k drtivému odmítnutí.

