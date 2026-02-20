V den výročí invaze Ruska na Ukrajinu zasedne spojenecká koalice ochotných

  16:23aktualizováno  16:23
Francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer budou 24. února předsedat videokonferenci takzvané koalice ochotných, tedy zemí pomáhajících Ukrajině v obraně proti ruské agresi. Uvedla to kancelář francouzské hlavy státu.
Premiér Spojeného království Keir Starmer prezident Emmanuel Macron na setkání...

Premiér Spojeného království Keir Starmer prezident Emmanuel Macron na setkání v Paříži. (6. ledna 2026) | foto: Reuters

Prezident Emmanuel Macron vítá na jednání koalice ochotných ukrajinského...
Šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová na setkání v Paříži. (6. ledna 2026)
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a francouzský prezident...
Premiér Andrej Babiš dorazil do Elysejského paláce, kde ho přivítal francouzský...
Videokonference se uskuteční na den čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu. Ta začala 24. února 2022. Napadená země se od té doby se západní pomocí brání, zatímco v poslední době sílí diplomatické snahy o ukončení konfliktu.

Kyjev se snaží získat bezpečnostní záruky, které by zabránily Rusku, aby Ukrajinu znovu napadlo v budoucnu, pokud se podaří dojednat ukončení současných bojů.

Koalice ochotných je označení pro uskupení více než tří desítek zemí, které podporují Ukrajinu bránící se už čtvrtým rokem rozsáhlé ruské vojenské agresi. Do čela koalice se postavily zejména Francie a Británie, zahrnuje řadu zemí Evropské unie, včetně Německa nebo Česka. Slovensko jejím členem není, ale je připraveno pomoci s logistikou.

