V den výročí invaze Ruska na Ukrajinu zasedne spojenecká koalice ochotných

Videokonference se uskuteční na den čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu. Ta začala 24. února 2022. Napadená země se od té doby se západní pomocí brání, zatímco v poslední době sílí diplomatické snahy o ukončení konfliktu.
Kyjev se snaží získat bezpečnostní záruky, které by zabránily Rusku, aby Ukrajinu znovu napadlo v budoucnu, pokud se podaří dojednat ukončení současných bojů.
Koalice ochotných je označení pro uskupení více než tří desítek zemí, které podporují Ukrajinu bránící se už čtvrtým rokem rozsáhlé ruské vojenské agresi. Do čela koalice se postavily zejména Francie a Británie, zahrnuje řadu zemí Evropské unie, včetně Německa nebo Česka. Slovensko jejím členem není, ale je připraveno pomoci s logistikou.