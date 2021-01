Británie hlásí další smutný rekord, za poslední den v zemi na covid zemřelo 1820 lidí

Londýn Za posledních 24 hodin v Británii zemřelo 1820 lidí s covidem-19, Londýn tak již druhý den v řadě oznámil rekordní počet úmrtí, informovala agentura Reuters. V úterý zdravotnické úřady ohlásily 1610 mrtvých. Vládní poradce Patrick Vallance přirovnal aktuální situaci v britských nemocnicích k válečné zóně.

Britské zdravotní úřady také zaregistrovaly dalších 38 905 koronavirových infekcí. Předchozí den to bylo 33 355 případů.



Od začátku šíření koronaviru ve Spojeném království, které má 67 milionů obyvatel, již s covidem-19 zemřelo 93 290 lidí. V absolutních číslech jde o nejhorší bilanci v Evropě a pátou nejhorší na světě. Británie se také podle dat platformy Our World in Data provozované Oxfordskou univerzitou dostala na špici žebříčku, který měří počet úmrtí v přepočtu na milion obyvatel.



Hlavní vládní odborný poradce Patrick Vallance upozornil, že britský zdravotní systém čelí ohromnému tlaku a sestry mají potíže poskytnout pacientům dostačující péči. „Možná to tak nevypadá, když se procházíte po parku, ale když jdete do nemocnic, vidíte, že je to v tuto chvíli opravdu velmi špatné a tlak je obrovský. V některých případech to vypadá jako válečná zóna v tom smyslu, jakým věcem musejí lidé čelit,“ sdělil Vallance televizi Sky News. V nemocnicích je nyní 39 068 lidí s covidem-19, 3947 je připojeno na ventilátor, předchozí den bylo hospitalizováno okolo 37 000 osob.

Aktuální rychlé šíření infekce je připisováno nové mutaci viru, která byla objevena poprvé na konci loňského roku v jihovýchodní Anglii a je považována za nakažlivější než běžné formy viru. V zemi nyní platí omezení pohybu, restaurace a bary jsou uzavřené, z obchodů mohou fungovat jen ty s nezbytnými potřebami, omezení se vztahují i na různé aktivity.