Británie jde do boje o párky. Lokální spor se Severním Irskem může vygradovat v obchodní válku

BELFAST/PRAHA Třicátý červen – to je den D potenciální obchodní války, která se rýsuje nad Irským mořem. S koncem měsíce totiž pomine toleranční lhůta na uplatňování přísných hygienických pravidel při transportu jídla a léků ze Spojeného království do Evropské unie. A protože Severní Irsko se v tomto smyslu chová stejně jako evropský trh, hrozí celá série problémů.

Poněvadž jedním z problematických artiklů je mleté maso, v Británii se pro spor vžil termín „válka o párky“. Pokud by ostrované chtěli svým krajanům i nadále uzeniny posílat, musely by být mražené. Pak by se na ně totiž unijní regulace nevztahovaly.



Nad touto logikou se pozastavil například britský ministr životního prostředí George Eustice. Údajně „nemá ponětí“, proč EU tato „svérázná“ pravidla vůbec zaváděla. „Myslím, že to souvisí s názorem, že nemohou výrobu párků svěřit žádné neunijní zemi,“ řekl Eustice v úterý rozhlasové stanici LBC.

Jednání pokračují

Jenže ať už to smysl dává, či nikoli, pravidla zní jasně. A britskému vyjednávacímu týmu vedenému ostříleným brexitovým diplomatem Lordem Frostem se dosud nepodařilo dosáhnout jakéhokoli posunu směrem ke kompromisu.

„Vedli jsme velmi upřímný a přímočarý rozhovor,“ řekl Frost reportérům po středečním jednání se svým unijním protějškem Marošem Šefčovičem. „K žádnému průlomu nedošlo, ale také se to celé nezhroutilo. Budeme pokračovat v jednáních,“ dodal.

Podle Frosta je na vině „právní purismus“ uplatňovaný EU nejen v případě párků, ale také léků či domácích mazlíčků. Od 1. července totiž už nebude možné například převézt přes severoirskou hranici psa či kočku, aniž by měli evropský „certifikát zdravého zvířete“. Ten ale vyjde na více než 100 liber (skoro tři tisíce korun) a je na jedno použití. Musí ho navíc mít i ti, kdo mají dávno zřízený takzvaný pas pro zvířata uznávaný uvnitř EU.

Zásadní problémy se očekávají také v případě léků. Toleranční lhůta je tam sice delší a vyprší až na konci roku, o to vážnější by však mohly být dopady v případě selhání diplomatických jednání. Naprostá většina léků totiž do Severního Irska momentálně proudí právě přes Velkou Británii.

„Je potřeba pragmatismus a zdravý rozum. A to víc než kdy dřív,“ komentoval situaci Frost. „Další hrozby právním zásahem a obchodní odvetou ze strany EU situaci nijak neprospějí.“

Jenže evropská strana stojí pevně na svém. „Severoirský protokol (část brexitové dohody upravující záležitosti týkající se Severního Irska – pozn. red.) nemůže být zpochybněn,“ uvedl na svém Twitteru Clément Beaune, francouzský ministr pro evropské záležitosti a blízký spojenec prezidenta Emmanuela Macrona. Stejné stanovisko zní i z ostatních zemí sedmadvacítky.

Jakkoli se na první pohled může jednat o malicherný spor, zdání klame. Dokonce i euroskeptické deníky jako The Daily Telegraph varují před potenciální eskalací „války o párky“.

Pokud všechna jednání selžou, Britům se nabízí evropské regulace prostě nerespektovat. Brusel by pak měl právo zavést odvetná opatření v podobě cel, ta by však musela být úměrná velikosti problému. Vzhledem k tomu, že podíl obchodovaných párků na celkovém obchodu mezi Británií a sedmadvacítkou je relativně malý, litera brexitové dohody by měla větší konfrontaci zabránit.

Zachrání situaci Biden?

Jenže nikdo nezaručí, že se do sporu nedostane politika. A pak je možné všechno. „Kdo mohl předvídat, že Brusel – jakkoli krátce – pohrozí tvrdou hranicí v Irsku, aby zabránil vývozu vakcín do Spojeného království?“ připomíná komentátor Telegraphu. „Nebo že se královské námořnictvo bude stínovat s francouzskými loděmi u ostrova Jersey kvůli půtce o rybářské licence?“

Do hry vstupují rovněž Spojené státy a s nimi velká mezinárodní politika. Irská otázka je za Atlantikem tradičně vnímána s nesmírnou citlivostí, zejména vzhledem k možnému obnovení bojů mezi severoirskými republikány a unionisty. Nyní je „irská klika“ ve hře tím spíš, že má přímo svého prezidenta – Joe Biden je totiž hrdým irským katolíkem.

Podle deníku The Times se Biden chystá na víkendovém summitu G7 na Brity zatlačit. Premiérovi Borisi Johnsonovi má údajně říci, že možný kolaps severoirského protokolu by byl ve Washingtonu vnímán krajně nelibě a mohl by ohrozit potenciální uzavření britsko-americké obchodní dohody. A o tu jde Britům především, poněvadž má představovat klíčový pilíř pobrexitové „globální Británie“.

Johnson sice může využít své role hostitele a „speciálního vztahu“ mezi Spojenými státy a Spojeným královstvím, jeho manévrovací pole je však omezené. Biden totiž nemá pouze britskou, ale také evropskou agendu – ať už se jedná o spolupráci v zátahu na daňové ráje, v boji proti klimatické změně, či v dalších mezinárodních prioritách jeho administrativy.

A právě evropští státníci budou na summitu ve značné přesile – francouzský prezident Emmanuel Macron, německá kancléřka Angela Merkelová, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady Charles Michel, to může být na jednoho Johnsona trochu moc.