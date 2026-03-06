Britové posílí obranu v Perském zálivu, do Kataru vyšlou stíhačky Typhoon

Americký prezident Donald Trump tento týden prohlásil, že britsko-americké vztahy už nejsou, čím bývaly. Šéf Bílého domu tak reagoval na to, že Británie nechtěla původně Američanům poskytnout své základny v souvislosti s americko-izraelskými útoky na Írán. Británie nakonec povolila Spojeným státům použít své vojenské základny „k provádění obranných operací,“ řekl Starmer.
Londýn podle premiéra vyzývá ke zmírnění napětí, protože riziko jeho zesílení je znepokojivé. „Celý můj tým s Američany neustále diskutuje,“ řekl Starmer.
V pátek dorazí na Kypr vrtulníky Wildcat s protidronovými systémy a do regionu je nasazena loď HMS Dragon, uvedl britský premiér. V noci na pondělí zasáhl základnu britského letectva na Kypru dron íránské výroby.
„Budeme tento štít nad britskými občany a našimi spojenci v oblasti nadále udržovat,“ prohlásil předseda britské vlády.
NATO posílilo ochranu členských států před balistickými raketami poté, co jednotky NATO ve středu „úspěšně zachytily balistickou raketu z Íránu, která měla za cil Turecko“, uvedl v prohlášení jeden z vojenských mluvčích aliance Martin O’Donnell. S opatřením dnes podle něj souhlasila i Severoatlantická rada, ve které jsou zastoupeny členské země. Jednotky NATO podle O’Donnella zvládly svůj úkol dobře. Írán popřel, že by zaútočil raketou na Turecko.
Británie podle premiéra pracuje na navrácení svých občanů z Blízkého východu do vlasti. Potvrdil, že první repatriační let s britskými občany vzlétl z Ománu poté, co byl ve středu večer odložen kvůli technickým problémům. Do Británie se podle premiéra dosud vrátilo 4 tisíce lidí komerčními lety.
Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno minulého týdne. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu. Při operaci Epic Fury (Epická zuřivost) byl zabit mimo jiné nejvyšší duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí.