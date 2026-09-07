Harry a Meghan po návratu zůstávají neaktivními členy královské rodiny, informoval král Karel III.

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  20:35aktualizováno  20:35
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Vévodkyně Meghan a princ Harry v Bogotě na návštěvě Kolumbie (15. srpna 2024)

Vévodkyně Meghan a princ Harry v Bogotě na návštěvě Kolumbie (15. srpna 2024) | foto: Reuters

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Britský král Karel III. informoval prostřednictvím dopisu vládní představitele, že jeho mladší syn Harry s manželkou Meghan po návratu do Spojeného království zůstávají neaktivními členy královské rodiny.

„Ve stručnosti, jejich pozice je podobná soukromým občanům s obchodními a charitativními zájmy,“ uvádí králův dopis. Znamená to, že Harry a Meghan, kteří nosí titul vévoda a vévodkyně ze Sussexu, nemají nárok na oslovení jako královské výsosti.

Králův dopis, jehož smyslem bylo vyjasnit Harryho status, tak členy vlády a další britské činitele informuje, že jednání Harryho a Meghan nezastupuje královskou rodinu.

Také poznamenává, že zůstává v platnosti ujednání z roku 2020, kdy se Harry s manželkou rozhodli opustit Británii.

Zmíněné ujednání, známé jako dohoda ze Sandringhamu, určilo, že Harryho rodina nemůže vést vlastní komerční činnost a zároveň zůstat aktivními členy panovnické rodiny.

Pravidla se vztahují i na charitativní činnost, jak poznamenává králův dopis, který dobročinné akce Harryho rodiny označuje za její soukromou věc.

Harry a Meghan s dětmi Archiem a Lilibet se do Británie vrátili na konci srpna. O důvodech, proč se Harry a Meghan rozhodli vrátit do Británie, se stále spekuluje.

Někteří komentátoři píší, že jejich popularita v USA upadá, takže by jim návrat mohl finančně pomoci. Podle médií také Meghan jedná o návratu k herectví.

Harry však dal mezitím jasně najevo, že chce, aby jeho děti trávily více času v Británii a vídaly se s dědečkem. Zejména vzhledem k tomu, že se 77letý panovník stále léčí z rakoviny.

Harry s manželkou v minulosti několikrát veřejně kritizovali poměry v monarchii. Harry ve své autobiografii Náhradník popsal mimo jiné napjaté vztahy s otcem králem Karlem III. a starším bratrem Williamem. Jeho vztah s Williamem podle agentury Reuters zůstává i nadále velmi špatný.

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