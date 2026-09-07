„Ve stručnosti, jejich pozice je podobná soukromým občanům s obchodními a charitativními zájmy,“ uvádí králův dopis. Znamená to, že Harry a Meghan, kteří nosí titul vévoda a vévodkyně ze Sussexu, nemají nárok na oslovení jako královské výsosti.
Králův dopis, jehož smyslem bylo vyjasnit Harryho status, tak členy vlády a další britské činitele informuje, že jednání Harryho a Meghan nezastupuje královskou rodinu.
Také poznamenává, že zůstává v platnosti ujednání z roku 2020, kdy se Harry s manželkou rozhodli opustit Británii.
Zmíněné ujednání, známé jako dohoda ze Sandringhamu, určilo, že Harryho rodina nemůže vést vlastní komerční činnost a zároveň zůstat aktivními členy panovnické rodiny.
Pravidla se vztahují i na charitativní činnost, jak poznamenává králův dopis, který dobročinné akce Harryho rodiny označuje za její soukromou věc.
Harry a Meghan s dětmi Archiem a Lilibet se do Británie vrátili na konci srpna. O důvodech, proč se Harry a Meghan rozhodli vrátit do Británie, se stále spekuluje.
Někteří komentátoři píší, že jejich popularita v USA upadá, takže by jim návrat mohl finančně pomoci. Podle médií také Meghan jedná o návratu k herectví.
Harry však dal mezitím jasně najevo, že chce, aby jeho děti trávily více času v Británii a vídaly se s dědečkem. Zejména vzhledem k tomu, že se 77letý panovník stále léčí z rakoviny.
Harry s manželkou v minulosti několikrát veřejně kritizovali poměry v monarchii. Harry ve své autobiografii Náhradník popsal mimo jiné napjaté vztahy s otcem králem Karlem III. a starším bratrem Williamem. Jeho vztah s Williamem podle agentury Reuters zůstává i nadále velmi špatný.