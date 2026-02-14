Británie vyšle vojsko do Arktidy, uvedl Starmer. Evropa je podle něj spící obr

  17:29aktualizováno  17:29
Británie reaguje na geopolitický neklid a do severního Atlantiku vysílá válečné lodě i letectvo. Premiér Keir Starmer na konferenci v Mnichově zdůraznil ochranu Arktidy a nutnost posílení evropské role v NATO. Krok přichází po diplomatických třenicích mezi USA a Dánskem, které vyvolal obnovený zájem Donalda Trumpa o odkoupení Grónska.

Británie nasadí své síly ve spolupráci s USA, Kanadou a dalšími spojenci ze Severoatlantické aliance. Starmer tento krok podle BBC označil za silný postoj, který odráží závazek Británie k euroatlantické bezpečnosti.

Britský premiér uvedl, že pokud jde o Grónsko, je potěšen řešením otázky diplomatickou cestou a upozornil, že bezpečnost v Arktidě „je pro nás všechny důležitá,“

Americké speciální jednotky pro boj v horách a dánské speciální jednotky provádějí integrovaný výcvik v Grónsku během akce Arctic Edge 24. (2024)
Britský premiér Keir Starmer (5. února 2026)
Výcvik kanadské armády v Arktidě (27. února 2025)
V příspěvku na sociální síti X se pak britský premiér nechal slyšet, že „Neexistuje bezpečnosti Británie bez bezpečnosti Evropy,“

Britský premiér na konferenci označil NATO za fenomén v dějinách lidstva, přičemž poznamenal, že je třeba vytvořit její více evropskou verzi. „Evropa je spící obr,“ řekl podle BBC Starmer a zdůraznil, že ekonomiky evropských států jsou dohromady více než desetkrát větší než ruská ekonomika.

