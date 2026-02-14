Británie vyšle vojsko do Arktidy, uvedl Starmer. Evropa je podle něj spící obr

Británie nasadí své síly ve spolupráci s USA, Kanadou a dalšími spojenci ze Severoatlantické aliance. Starmer tento krok podle BBC označil za silný postoj, který odráží závazek Británie k euroatlantické bezpečnosti.
Britský premiér uvedl, že pokud jde o Grónsko, je potěšen řešením otázky diplomatickou cestou a upozornil, že bezpečnost v Arktidě „je pro nás všechny důležitá,“
V příspěvku na sociální síti X se pak britský premiér nechal slyšet, že „Neexistuje bezpečnosti Británie bez bezpečnosti Evropy,“
Britský premiér na konferenci označil NATO za fenomén v dějinách lidstva, přičemž poznamenal, že je třeba vytvořit její více evropskou verzi. „Evropa je spící obr,“ řekl podle BBC Starmer a zdůraznil, že ekonomiky evropských států jsou dohromady více než desetkrát větší než ruská ekonomika.