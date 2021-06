Británie má nejvíc nových případů koronaviru od února, za nárůstem je nebezpečná mutace delta

Londýn Británie zaznamenala nejvyšší denní nárůst počtu případů koronavirové nákazy od konce února. Většinu nových případů představuje nákaza nebezpečnou variantou viru SARS-COV-2 známou jako delta, která se poprvé objevila v Indii, informovala agentura AP.

Podle vládních údajů přibylo 8125 nových případů, což je nejvíc od 26. února. Varianta delta, která je pokládána za asi o 60 procent nakažlivější než předchozí dominantní kmen, nyní představuje více než 90 procent všech nových případů nákazy v Británii; v Anglii by to ale podle informací listu The Guardian mohlo být až 96 procent.



Většina nakažených je navíc mezi mladšími věkovými skupinami a znepokojivá je také skutečnost, že se varianta delta zdá být odolnější vůči očkování, především pak po podání jen jedné dávky, dodal The Guardian.

V pátek také v Británii přibylo 17 mrtvých; celkový počet obětí pandemie covidu-19 v zemi se 67 miliony obyvatel stoupl na 127 884, což je nejvyšší počet v Evropě.

Britové plánovali od 21. června další uvolnění protikoronavirových opatření, ale nyní panují obavy, že tento termín bude odložen právě kvůli stoupajícímu počtu nakažených. Rozhodnutí o dalším postupu má v pondělí oznámit premiér Boris Johnson.