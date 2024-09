Povolte Kyjevu útoky západními zbraněmi, vyzývají britští exministři Starmera

Británie svým otálením dělá ústupky Kremlu, uvedl exministr obrany Ben Wallace, zatímco podle jeho kolegy Gavina Williamsona jde ze strany Londýna o „zanedbání povinností“. „Neexistuje žádný myslitelný důvod pro další odklady,“ uvedl Johnson.

Ukrajina dlouhodobě žádá západní spojence, aby mohla jimi vyrobené a dodané zbraně použít k útokům na cíle v ruském týlu. Starmer o vyhovění tomuto požadavku podle informací tisku v předchozích dnech jednal s americkým prezidentem Bidenem v Bílém domě. Premiér ale následně uvedl, že rozhovory měly strategickou, nikoliv taktickou povahu a nezahrnovaly „žádné konkrétní rozhodnutí“.

Jednání mezi oběma lídry podle zdrojů The Sunday Times trvalo 90 minut, bylo velmi otevřené a týkalo se tohoto rozhodnutí. Biden a jeho tým ale dali najevo, že chtějí vyčkat. Nejprve chtějí vidět takzvaný plán vítězství ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Ten už dříve uvedl, že ho projedná s Bidenem a jeho dvěma potenciálními nástupci po listopadových prezidentských volbách ve Spojených státech. Učinit by tak měl koncem tohoto měsíce, kdy navštíví Valné shromáždění OSN v New Yorku.

„Problémem je Sullivan, nikoli Blinken.“

V Bidenově týmu panuje hlavní rozpor ohledně použití západních zbraní na ruském území mezi šéfem diplomacie Antonym Blinkenem a bezpečnostním poradcem Jakem Sullivanem.

„Problémem je Sullivan, nikoli Blinken,“ cituje The Sunday Times zdroj z britského ministerstva obrany. Vysoce postavený zdroj z britské Konzervativní strany listu řekl, že americký poradce byl od začátku ruské invaze na Ukrajinu z února 2022 skeptický ohledně schopnosti Kyjeva válku vyhrát.

Spojené státy a Británie jsou jedněmi z největších spojenců Ukrajiny v boji proti Rusku, které má proti svému sousedovi větší počet vojáků, silnější letectvo a více zbraní a vojenského vybavení. Moskva, která válku rozpoutala vysláním svých vojsk před více než dvěma roky, pravidelně ze vzduchu útočí na ukrajinské území, zatímco obě země svádějí pozemní boje podél stovky kilometrů frontové linie na ukrajinském území.

Kyjev v posledních měsících rovněž útočí na Rusko, zejména na ropná a energetická zařízení v příhraničních oblastech. Na začátku srpna také podnikl vpád do západoruské Kurské oblasti. Žádá ale povolení, aby mohl k těmto útokům využívat i západní zbraně. Moskva opakovaně varuje, že by to znamenalo zapojení NATO do války.

Sullivan podle ruskojazyčného serveru BBC v noci na dnešek uvedl, že použití těchto zbraní zůstává předmětem „intenzivních konzultací“ a hovořit o tom budou i Biden a Zelenskyj při společné schůzi. Americký prezident podle něj hodlá využít zbývající čtyři měsíce svého mandátu k tomu, aby „Ukrajině zajistil co nejlepší pozici pro vítězství“.

3. května 2024