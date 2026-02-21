V pořadí osmý následník trůnu Andrew Mountbatten-Windsor už loni přišel o své tituly a vojenské hodnosti. Ve čtvrtek, v den svých 66. narozenin, byl na téměř 11 hodin zadržen kvůli podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci.
Náměstek britského ministra obrany pro obrannou připravenost a průmysl Luke Pollard v pořadu BBC označil chystaný krok za vhodný, a to bez ohledu na výsledek vyšetřování. Vláda podle něj spolupracuje s Buckinghamským palácem na plánech, jak zabránit tomu, aby bývalý princ byl „potenciálně jen kousek od trůnu“.
„Vláda zvažuje, jaké další kroky by mohly být nutné, a nic nevylučujeme,“ řekl televizi Sky News státní tajemník pro finance James Murray.
Změnu nástupnické linie by musel schválit parlament. V Británii se zákony schvalují ve Sněmovně lordů a v Dolní sněmovně a nakonec je podepisuje panovník. Změna nástupnické linie by také vyžadovala souhlas ostatních 14 států Commonwealthu, včetně Austrálie a Kanady, v jejichž čele Karel III. stojí.
List The Times citoval zdroj z Buckinghamského paláce, který uvedl, že vyřazení Andrewa z nástupnické linie je čistě záležitostí parlamentu a že „tomu nikdy nebudou bránit ani nepůjdou proti jeho vůli“.
Podle pátečního průzkumu společnosti YouGov by vyloučení králova bratra z linie následnictví podpořilo 82 procent Britů. Vysoce postavený člen královské rodiny byl naposledy zatčen před více než 350 lety, kdy krále Karla I. obvinili za občanské války ze zrady.