Britská vláda chce vyškrtnout Andrewa z nástupnictví. Chystá speciální zákon

  15:41aktualizováno  15:41
Britská vláda zvažuje, že bývalému princi Andrewovi zapletenému do skandálu kolem zesnulého amerického finančníka a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina odejme právo na následnictví trůnu. Pracuje na zákonu, který by mladšího bratra krále Karla III. vyškrtl ze seznamu následníků.
Princ Andrew (Balmoral, 10. září 2022)

Princ Andrew (Balmoral, 10. září 2022) | foto: AP

V pořadí osmý následník trůnu Andrew Mountbatten-Windsor už loni přišel o své tituly a vojenské hodnosti. Ve čtvrtek, v den svých 66. narozenin, byl na téměř 11 hodin zadržen kvůli podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci.

Náměstek britského ministra obrany pro obrannou připravenost a průmysl Luke Pollard v pořadu BBC označil chystaný krok za vhodný, a to bez ohledu na výsledek vyšetřování. Vláda podle něj spolupracuje s Buckinghamským palácem na plánech, jak zabránit tomu, aby bývalý princ byl „potenciálně jen kousek od trůnu“.

„Vláda zvažuje, jaké další kroky by mohly být nutné, a nic nevylučujeme,“ řekl televizi Sky News státní tajemník pro finance James Murray.

Změnu nástupnické linie by musel schválit parlament. V Británii se zákony schvalují ve Sněmovně lordů a v Dolní sněmovně a nakonec je podepisuje panovník. Změna nástupnické linie by také vyžadovala souhlas ostatních 14 států Commonwealthu, včetně Austrálie a Kanady, v jejichž čele Karel III. stojí.

List The Times citoval zdroj z Buckinghamského paláce, který uvedl, že vyřazení Andrewa z nástupnické linie je čistě záležitostí parlamentu a že „tomu nikdy nebudou bránit ani nepůjdou proti jeho vůli“.

Podle pátečního průzkumu společnosti YouGov by vyloučení králova bratra z linie následnictví podpořilo 82 procent Britů. Vysoce postavený člen královské rodiny byl naposledy zatčen před více než 350 lety, kdy krále Karla I. obvinili za občanské války ze zrady.

