Británie možná zpřísní opatření proti koronaviru. Lidé se podle ministra zdravotnictví chovají sobecky

Londýn Britská vláda ještě zpřísní opatření proti šíření koronaviru, pokud Britové nebudou dodržovat doporučení a neomezí sociální kontakty. Stanici Sky News to v pondělí řekl britský ministr zdravotnictví Matt Hancock, podle kterého se řada lidí chová v současné krizi „velmi sobecky“. Hancock také slíbil, že vláda doručí zdravotníkům chybějící ochranné prostředky. Do jejich distribuce se zapojí i armáda. V Británii se potvrdilo již 5683 případů nákazy koronavirem. Na nemoc COVID-19, kterou způsobuje, zemřelo 281 pacientů ve věku od 18 do 102 let.

„Samozřejmě, že si vynutíme a zavedeme další přísná opatření, pokud to bude třeba,“ řekl Hancock stanici Sky News.

Už o víkendu varoval i premiér Boris Johnson, že v případě potřeby vláda bez váhání přitvrdí. „Jsme rozhodně připraveni to udělat, pokud budeme muset, protože cíl je zcela jasný: zastavit šíření viru,“ řekl v pondělí Hancock. Podle něj se řada lidí nyní chová „velmi sobecky“. Španělsko má 400 dalších obětí koronaviru, celkem evidují 2182 mrtvých. Rusko hlásí přes 400 nakažených Stanice BBC dnes s odvoláním na své zdroje uvedla, že Johnsonův kabinet uvažuje mimo jiné o tom, že by po vzoru jiných evropských zemí nařídil uzavřít obchody se zbožím, které není nutné pro denní potřebu. Podle agentury Reuters slunečné počasí o víkendu vylákalo ven miliony Britů, kteří se navzdory doporučením scházeli v parcích a na dalších místech ve větších skupinách. „Zaznamenali jsme největší návštěvnost, co si pamatuji,“ řekl například Emyr Williams, ředitel národního parku Snowdonia, který leží jihozápadně od Liverpoolu. Ministr Hancock dnes rovněž slíbil, že vyřeší problém s nedostatkem ochranných pomůcek v nemocnicích. Britští lékaři si podle agentury Reuters v posledních dnech na nedostatek zdravotnického materiálu hojně stěžují. V dopise adresovaném premiérovi Johnsonovi například více než 6000 lékařů uvedlo, že je stát nutí nasazovat životy a nedává jim přitom k dispozici moderní ochranné prostředky. Co dál s koronavirem? Američané vyhodnotí situaci a rozhodnou se, kam směřovat, prozradil Trump Hancock v pondělí oznámil, že nemocnice po celé zemi dostanou brzy miliony ochranných pomůcek včetně ústenek a respirátorů. Doručí jim je britská armáda. Současný stav v zemi označil ministr za „válku proti viru“, do které se logicky zapojili i vojáci. Zároveň upozornil, že státní zdravotní systém NHS má nyní k dispozici 12.000 dýchacích přístrojů. Na počátku epidemie COVID-19 v Británii to bylo podle něj jen 5000. Britská vláda po počátečním váhání, kvůli kterému si vysloužila kritiku, v posledních dnech zavedla přísná opatření proti šíření koronaviru. Nařídila mimo jiné uzavřít hospody, kluby, posilovny a další sportovní střediska. Od pondělí se v zemi snížil také počet pravidelných vlakových spojů. Do odvolání byla v pondělí také přerušena všechna soudní líčení s účastí poroty.