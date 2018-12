Británie může jednostranně stáhnout rozhodnutí o brexitu, potvrdil soud EU

Lucemburk/Brusel Soud Evropské unie v pondělí potvrdil, že Velká Británie může jednostranně stáhnout svůj záměr odejít z EU. Rozhodnutí by se muselo uskutečnit v souladu s britskou ústavou. Výsledkem by podle soudu bylo, že země by zůstala členem společenství za stejných podmínek jako dosud.

Unijní soud se k věci vyjádřil jen den před tím, než by měl britský parlament hlasovat o smlouvě upravující samotný britský odchod z unie. Podle soudu může Londýn své rozhodnutí stáhnout do chvíle, než tato dohoda začne platit, nebo do uplynutí dvou let od britského oznámení o odchodu, tedy do 29. března 2019.